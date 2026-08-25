TMC के 20 बागी सांसदों पर संकट, स्पीकर ने कहा- '7 दिनों के भीतर...'

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टीएमसी के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर दलबदल संबंधी याचिका पर लोकसभा सचिवाल ने सभी 20 सांसदों से जवाब मांगा है. सचिवालय की तरफ से मंगलवार (25 अगस्त) को जारी पत्र में याचिका पर सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है. अभिषेक बनर्जी ने 18 जून 2026 को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष इस याचिका को दायर किया था.

इस याचिका में सांसद के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची और सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े लोकसभा नियमों 1985 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है. सभी सांसदों से मिला जवाब लोकसभा अध्यक्ष के सामने विचार के लिए रखा जाएगा.

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा नोटिस

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इन 20 सांसदों और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस जारी किया है. याचिका में लोकसभा स्पीकर को भी पक्ष बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा है. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी पेश हुए हैं.

इसके अलावा लोकसभा स्पीकर की तरफ से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे. मेहता ने कोर्ट में कहा है कि स्पीकर ने मामले में पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके अलावा कोर्ट से मेहता ने कहा है कि स्पीकर को अलग से औपचारिक नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है. वह स्पीकर की तरफ से कोर्ट की सहायता करेंगे. इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है.

क्या है पूरा विवाद, जानें मामला

पूरा विवाद जून 2026 का है. जब काकोली घोष, सुदीप बंधोपाध्याय, शताब्दी रॉय और यूसुफ पठान समेत टीएमसी के 20 सांसदों ने दावा किया था कि उन्होंने एनसीपीआई में विलय कर दिया है. साथ ही लोकसभा में एनसीपीआई के अलग समूह के रूप में बैठने की अनुमति भी मांगी थी. यह 20 सांसद लोकसभा टीएमसी के मौजूदा 28 विधायकों की संख्या से दो तिहाई हैं.