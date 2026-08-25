CM सम्राट का रक्षा बंधन पर ऐलान, 4 साल तक हर महीने इन्हें मिलेंगे ₹10000

28 अगस्त को रक्षा बंधन है और इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बहनों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है. मंगलवार (25 अगस्त, 2026) को सीएम सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और बड़ी घोषणा की. सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके तहत लगभग 1,000 छात्राओं को चार वर्षों तक ₹10,000 प्रतिमाह की सहायता मिलेगी.

अपने एक्स पोस्ट में सम्राट ने लिखा है, "रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिहार की बेटियों और बहनों के सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में कल से एक नई शुरुआत. पुलिस दीदी (अभया ब्रिगेड) हेतु 4,700 स्कूटर एवं मोटरसाइकिल का लोकार्पण एवं फ्लैग-ऑफ समारोह होगा. इसके माध्यम से स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहनों की उचित सुरक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा."

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिहार की बेटियों और बहनों के सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में कल से एक नई शुरुआत।



पुलिस दीदी (अभया ब्रिगेड) हेतु 4,700 स्कूटर एवं मोटरसाइकिल का लोकार्पण एवं फ्लैग-ऑफ समारोह होगा। इसके माध्यम से स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहनों की उचित… — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 25, 2026

सीएम बोले- महिलाओं की उन्नति ही बिहार की प्रगति

सम्राट चौधरी ने यह भी जानकारी दी कि राज्य में 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' का भी शुभारंभ होगा. इसके तहत बेटियों को ₹50,000 से ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. सीएम ने कहा कि महिलाओं की उन्नति ही बिहार की प्रगति है. बेटियों और बहनों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है.

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अगले तीन वर्षों में एक करोड़ रोजगार

दूसरी ओर सम्राट चौधरी ने आज (मंगलवार) मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में रक्षाबंधन के पूर्व आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को रोजगार और स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए तीन दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में बिहार की एक करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.

25, 26 और 27 अगस्त तक यह विशेष अभियान चलेगा. इसमें स्वास्थ्य विभाग, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा.

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की समृद्धि का रास्ता महिलाओं के सशक्तीकरण से होकर जाता है. सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले एक करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जाए.

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