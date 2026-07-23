नीट पेपर लीक मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) बनेगा. पीएम मोदी (PM Modi) के इस निर्णय पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) की पार्टी (लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास) ने प्रतिक्रिया दी है. पार्टी के प्रवक्ता डॉ. विनीत सिंह ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय यह दर्शाता है कि सरकार छात्रों के मामले को लेकर कितना संवेदनशील और गंभीर है.

पार्टी नेता ने कहा कि आज से पहले किसी सरकार ने इस तरह का निर्णय लेने का काम नहीं किया था. हम मानते हैं कि कुछ कमियां हैं, लेकिन सरकार ने दोबारा एग्जाम लिया. आज प्रधानमंत्री का जो निर्णय है यह दिखाता है कि बच्चों का हित सर्वोपरि है.

विनीत सिंह ने कांग्रेस पर किया हमला

विपक्ष पर हमला करते हुए विनीत सिंह ने कहा, "कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी बार पेपर लीक हुआ था… सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार में ही पेपर लीक हुए हैं, राजस्थान में तो गिनीज बुक में दर्ज होने लायक पेपर लीक हुआ था… लेकिन एक बार भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होती थी. ना ही कोई कानून बना था."

विनीत सिंह ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि जब विद्यार्थी बाहर रहेंगे तो हम भी सड़क पर रहेंगे. उन्होंने पूछा कि आपके समय में जब पेपर लीक होता था तो आप कभी सड़क पर आए थे क्या? इस सरकार से बड़ा हितैषी विद्यार्थियों के लिए और परीक्षार्थियों के लिए कोई नहीं है.

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले बयान पर RJD का रिएक्शन, 'यदि आपकी सरकार…'

आगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेपर लीक का मामला कभी नहीं होगा. सरकार और कड़े कदम उठाएगी. फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जो भी लोग इसमें पकड़े गए हैं उनको जल्द से जल्द सजा होगी, ताकि एक उदाहरण बने. जो शिक्षा माफिया हैं इस तरह का काम करने से पहले एक लाख बार सोचेंगे.

दो टूक में कहा कि विपक्ष का काम है सरकार को सलाह दे. पेपर लीक जो हो रहे हैं उसमें सुधार हो जाए इसके लिए भी तो विपक्ष सरकार को सलाह दे सकता है. ये लोग छात्रों के लिए सलाह, सुझाव और उसके समाधान की बात नहीं करते हैं.

यह भी पढ़ें- NEET मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा पर CM सम्राट चौधरी का रिएक्शन, 'किसी भी…'