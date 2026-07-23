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पटना के बाद कटिहार में लाठीचार्ज, बेगूसराय में हंगामा, छात्र बोले- धर्मेंद्र प्रधान नहीं PM मोदी भी जिम्मेदार
Bihar Students Protest: कटिहार में ये हंगामा डीएम ऑफिस के पास हुआ जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. ईंट-पत्थर भी चलाए गए. इसके पहले कल पटना में बवाल हुआ था.
नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में जारी प्रदर्शन की आग अब पटना के अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी पहुंच गई है. गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को कटिहार में छात्रों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. बेगूसराय में भी कई छात्र संगठनों ने आज मार्च निकाला है.
नीट पेपर लीक मामले में कटिहार में ये हंगामा डीएम ऑफिस के पास हुआ जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. ईंट-पत्थर भी चलाए गए. इस दौरान एक छात्र ने मीडिया से कहा कि नीट सहित अन्य पेपर लीक के लिए धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं पीएम मोदी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं.
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