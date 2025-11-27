हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSIR पर राजनीतिक बहस के बीच शांभवी चौधरी का विपक्ष पर करारा हमला, जानिए क्या कुछ कहा

SIR पर राजनीतिक बहस के बीच शांभवी चौधरी का विपक्ष पर करारा हमला, जानिए क्या कुछ कहा

Shambhavi Choudhary News: सांसद शांभवी चौधरी ने कहा वे विपक्ष में हैं, इसलिए कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे. उन्हें एसआईआर का असली उद्देश्य समझ ही नहीं आ रहा है.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 27 Nov 2025 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोला है. उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष केवल मुद्दा उछालकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनकी राजनीतिक रणनीति लगातार असफल हो रही है.

सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, "वे विपक्ष में हैं, इसलिए कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे. उन्हें एसआईआर का असली उद्देश्य समझ ही नहीं आ रहा है. एसआईआर इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार (मतदान के अधिकार) को और मजबूत किया जा सके."

'उनकी रणनीतियां बार-बार हो रहीं फेल'

सांसद ने यह भी कहा कि देशभर में विपक्ष की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है. उनकी रणनीतियां बार-बार फेल हो रही हैं. वे चुनाव में लगातार हार रहे हैं और अब एसआईआर को ढाल बनाकर अपनी राजनीति बचाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने विपक्ष पर जनता में अनावश्यक डर फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "ये लोग जनता को डराने का काम कर रहे हैं. बिहार में भी एसआईआर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे दिया."

एसआईआर को शांभवी ने बताया महत्वपूर्ण कदम

शांभवी ने दावा किया कि लोगों ने यह समझ लिया है कि एसआईआर किसी के अधिकार छीनने के लिए नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों को और मजबूत बनाने के लिए लाया जा रहा है. एसआईआर देश के नागरिकों की पहचान और अधिकारों को सुरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम है. भारत किसी भी प्रकार के घुसपैठियों को अनुमति नहीं देता और एसआईआर इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

आगे कहा कि जब देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तत्वों पर सख्त निगरानी जरूरी है, तब एसआईआर जैसी व्यवस्थाएं और भी अहम हो जाती हैं. राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर एसआईआर को लेकर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है. विपक्ष इसे 'संदिग्ध' बता रहा है, जबकि समर्थक इसे 'बेहतर प्रशासन और सुरक्षित नागरिक अधिकार' की दिशा में बड़ा सुधार बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली

Published at : 27 Nov 2025 11:51 AM (IST)
Tags :
Shambhavi Choudhary BIHAR NEWS SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राम मंदिर पर कमेंट कर अपनी मौत बुला रहा पाकिस्तान', इस नेता ने आसिम मुनीर-शहबाज को याद दिलाई औकात
'राम मंदिर पर कमेंट कर अपनी मौत बुला रहा पाकिस्तान', इस नेता ने आसिम मुनीर-शहबाज को याद दिलाई औकात
बिहार
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
विश्व
Watch: धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक ही देश के 4 खिलाड़ी शामिल
क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक ही देश के 4 खिलाड़ी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast Case: 16 दिन की तलाश के बाद कैमरे पर आया आतंकी मॉड्यूल का सबसे बड़ा सुराग | Breaking
US Capital Shooting: अमेरिकी सुरक्षा अलर्ट पर, वाइट हाउस को निशाना बनाने की कोशिश बेनकाब!
Delhi के द्वारका में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, भाऊ गैंग का 25,000 इनामी शूटर गिरफ्तार
Top News: आज की बड़ी खबरें | White House | bihar Election | West bengal | SIR Controversy
Bengal Election 2026: बिहार मॉडल से बंगाल फतह! | Amit Shah | Bihar News | Namaste Bharat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राम मंदिर पर कमेंट कर अपनी मौत बुला रहा पाकिस्तान', इस नेता ने आसिम मुनीर-शहबाज को याद दिलाई औकात
'राम मंदिर पर कमेंट कर अपनी मौत बुला रहा पाकिस्तान', इस नेता ने आसिम मुनीर-शहबाज को याद दिलाई औकात
बिहार
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
विश्व
Watch: धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक ही देश के 4 खिलाड़ी शामिल
क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक ही देश के 4 खिलाड़ी शामिल
बॉलीवुड
19 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया था 'शोले' का रिकॉर्ड, धर्मेंद्र-अमिताभ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया था
19 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया था 'शोले' का रिकॉर्ड, धर्मेंद्र-अमिताभ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया था
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
न्यूज़
Explained: दिल्ली में प्रदूषण से CJI सूर्यकांत की तबीयत बिगड़ी, अब सर्दियों में और खराब होगी हवा, आखिर ठंड में क्यों बढ़ता पॉल्यूशन?
Explained: दिल्ली में प्रदूषण से CJI सूर्यकांत की तबीयत बिगड़ी, अब सर्दियों में और खराब होगी हवा, आखिर ठंड में क्यों बढ़ता पॉल्यूशन?
हेल्थ
Heart Blockage Signs: घर में ही चेक कर सकते हैं हार्ट में कहीं जम तो नहीं रहा प्लाक, ये 5 तरीके करते हैं मदद
घर में ही चेक कर सकते हैं हार्ट में कहीं जम तो नहीं रहा प्लाक, ये 5 तरीके करते हैं मदद
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Embed widget