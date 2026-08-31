चिराग कब करेंगे शादी? मां रीना पासवान ने हंसते हुए कहा, 'वो…'

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान देश के एक चर्चित नेता के रूप में पहचान रखते हैं. उनकी आयु 43-44 साल के करीब है और वे अभी तक अविवाहित हैं. उनकी मां रीना पासवान की ओर से आए बयान के बाद एक बार फिर उनके विवाह को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

चिराग पासवान कब शादी करेंगे इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है. आए दिन इसको लेकर सवाल किए जाते रहे हैं. कई बार चिराग पासवान से भी मीडिया ने सवाल किया है. सोमवार (31 अगस्त, 2026) को उनकी मां रीना पासवान से सवाल किया गया तो उन्होंने हंसते हुए इस पर जवाब दिया.

'वो तैयार नहीं होता है…'

दरअसल, सोमवार को चिराग पासवान की मां रीना पासवान पटना से दिल्ली जा रही थीं. इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर मीडिया की ओर से बातचीत में सवाल किया गया कि चिराग पासवान शादी कब करेंगे? इस पर मां ने हंसते हुए जवाब दिया, "वो तैयार नहीं होता है इसलिए मैं नहीं बोल सकती."

हालांकि चिराग पासवान की मां रीना पासवान का यह बयान पहली बार नहीं है. इससे पहले भी मां रीना पासवान बेटे की शादी को लेकर प्रतिक्रिया दे चुकी हैं. एक बार उन्होंने कहा था कि उनका बस चले तो वह तो आज ही अपने बेटे की शादी करा दें, लेकिन चिराग शादी की बात को हमेशा हंसकर टाल देते हैं.

यह भी पढ़ें- आरक्षण पर RSS का नाम लेकर तेजस्वी बोले- 'चिराग और मांझी जैसे लोग...'

बता दें कि चिराग की शादी को लेकर परिवार के अन्य सदस्यों और बहनों की भी इच्छा है कि घर में जल्द ही शहनाई बजे. रक्षाबंधन या अन्य पारिवारिक और त्योहारों के मौकों पर जब बहनें या परिवार वाले उनकी शादी की बात छेड़ते हैं, तो चिराग इस बात को मुस्कुराकर टाल देते रहे हैं. चिराग पासवान ने खुद भी पहले मीडिया से बातचीत में कहा है कि उनके पिता के जाने के बाद उनकी प्राथमिकता देश और बिहार के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है. फिलहाल उनके पास अपने निजी जीवन के लिए समय नहीं है.

निशांत ने भी नहीं की शादी

चिराग ही नहीं उधर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी अभी तक शादी नहीं की है. वर्तमान में वे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं. अभी कुछ दिन पहले उनसे भी शादी को लेकर सवाल किया गया था उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे टाल दिया था.

यह भी पढ़ें- संजय सिंह पर लगे आरोपों पर चिराग पासवान, 'मेरी पार्टी क्या, मेरे परिवार…'