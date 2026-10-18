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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी पर BJP का बड़ा हमला, लालू परिवार और जमीन केस का जिक्र

तेजस्वी पर BJP का बड़ा हमला, लालू परिवार और जमीन केस का जिक्र

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव पर विधानसभा से गैरहाजिर रहने और जनता से कटने का आरोप लगाया. उन्होंने राघोपुर दौरे, लालू यादव और ‘नौकरी के बदले जमीन’ मामले को लेकर भी निशाना साधा है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 18 Oct 2026 11:06 AM (IST)
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बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने तेजस्वी पर जनता से कटने और विधानसभा की कार्यवाही को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया. सरावगी ने दावा किया कि जनता ने तेजस्वी यादव को नकार दिया है और अब वे लगभग अप्रासंगिक हो गए हैं. उन्होंने तेजस्वी के राघोपुर दौरे पर भी सवाल उठाए. इसके साथ ही राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े मामलों का जिक्र किया.

संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं. उन्होंने कहाल कि तेजस्वी कई-कई दिनों तक विधानसभा में नहीं आते हैं. सरावगी ने आरोप लगाया कि सदन में उनकी गैरमौजूदगी जनता के मुद्दों के प्रति उनकी गंभीरता पर सवाल खड़े करती है.

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राघोपुर दौरे पर भी उठाए सवाल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव के राघोपुर दौरे को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी वहां सिर्फ फोटो खिंचवाने गए थे. सरावगी ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने उन्हें कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने तेजस्वी की क्षेत्र में सक्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता अब उनके कामकाज को लेकर जवाब मांग रही है. दरअसल, राघोपुर में तेजस्वी के पहुंचने पर लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई थी. साथ ही उनके इस्तीफे की भी मांग की थी.

लालू यादव और परिवार पर साधा निशाना

सरावगी ने अपराध के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के बयानों को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा. सरावगी ने कहा कि लालू यादव दोषी हैं और इसके बावजूद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं. संजय ने तेजस्वी यादव के परिवार पर ‘नौकरी के बदले जमीन’ मामले से जुड़े आरोपों का भी जिक्र किया. 

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर को लेकर JDU ने दिया विवादित बयान, 'अगर आप…'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 18 Oct 2026 11:05 AM (IST)
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