तेजस्वी पर BJP का बड़ा हमला, लालू परिवार और जमीन केस का जिक्र

बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने तेजस्वी पर जनता से कटने और विधानसभा की कार्यवाही को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया. सरावगी ने दावा किया कि जनता ने तेजस्वी यादव को नकार दिया है और अब वे लगभग अप्रासंगिक हो गए हैं. उन्होंने तेजस्वी के राघोपुर दौरे पर भी सवाल उठाए. इसके साथ ही राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े मामलों का जिक्र किया.

संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं. उन्होंने कहाल कि तेजस्वी कई-कई दिनों तक विधानसभा में नहीं आते हैं. सरावगी ने आरोप लगाया कि सदन में उनकी गैरमौजूदगी जनता के मुद्दों के प्रति उनकी गंभीरता पर सवाल खड़े करती है.

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राघोपुर दौरे पर भी उठाए सवाल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव के राघोपुर दौरे को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी वहां सिर्फ फोटो खिंचवाने गए थे. सरावगी ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने उन्हें कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने तेजस्वी की क्षेत्र में सक्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता अब उनके कामकाज को लेकर जवाब मांग रही है. दरअसल, राघोपुर में तेजस्वी के पहुंचने पर लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई थी. साथ ही उनके इस्तीफे की भी मांग की थी.

Patna, Bihar: On Assembly LoP Tejashwi Yadav, BJP State President Sanjay Saraogi says, “Tejashwi Yadav has been completely rejected by the people and has become almost irrelevant. As Leader of the Opposition, he is not serious about the Assembly and does not attend the House for days. He recently went to Raghopur for a photo session, but the people of his constituency have given him a strong message. What can Tejashwi Yadav say about crime when his father, the RJD national president, is a convicted person and continues to hold the post? His family has also faced allegations in the land-for-jobs case...” — IANS (@ians_india) October 18, 2026

लालू यादव और परिवार पर साधा निशाना

सरावगी ने अपराध के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के बयानों को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा. सरावगी ने कहा कि लालू यादव दोषी हैं और इसके बावजूद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं. संजय ने तेजस्वी यादव के परिवार पर ‘नौकरी के बदले जमीन’ मामले से जुड़े आरोपों का भी जिक्र किया.

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