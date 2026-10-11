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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो सकता', दिल्ली में प्रदर्शन के बीच बोले चिराग पासवान

'लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो सकता', दिल्ली में प्रदर्शन के बीच बोले चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने INDIA गठबंधन के प्रदर्शन पर कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अराजकता फैलाने वालों की पहचान जरूरी है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 11 Oct 2026 12:48 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने INDIA गठबंधन और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन की हमेशा से अनुमति रही है. हालांकि, प्रदर्शन की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान करना भी जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि हालिया प्रदर्शन के जरिए देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की गई, जिसे केंद्र सरकार ने नियंत्रित किया.

चिराग पासवान ने कहा कि आंदोलन ने समय-समय पर देश को दिशा देने और नए युवा चेहरों को आगे आने का अवसर देने का काम किया है. उनके पिता भी छात्र आंदोलन से निकले थे. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन की जगह है, लेकिन इसका इस्तेमाल अराजकता फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए.

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कांग्रेस पर दिल्ली के लोगों को परेशान करने का आरोप

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने तीन दिन से दिल्ली के लोगों को परेशानी में डाल रखा है. उन्होंने CJP पर भी युवाओं को अराजकता की ओर ले जाने का आरोप लगाया. चिराग के मुताबिक, प्रदर्शन का उद्देश्य अगर अव्यवस्था पैदा करना हो तो ऐसे तत्वों को चिह्नित करना जरूरी है.

पुलिस की कार्रवाई पर क्या बोले चिराग?

प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से कथित मारपीट के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि वह हिंसा के पक्ष में नहीं हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने ऐसा फैसला लिया होगा. उनके बयान में पुलिस की कार्रवाई को लेकर समर्थन और हिंसा के विरोध, दोनों बातें सामने आईं.

इस्तीफा हर समस्या का समाधान नहीं: चिराग

बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष की ओर से इस्तीफे की मांग पर चिराग पासवान ने कहा कि इस्तीफा हर समस्या का समाधान नहीं है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने हर मुद्दे पर आवाज उठाई है और वह पहरेदार की भूमिका निभाती है. चिराग के मुताबिक, व्यवस्था में रहते हुए उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने अंत में कहा कि भारत में लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो सकता.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 11 Oct 2026 12:47 PM (IST)
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