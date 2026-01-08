अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश के निधन पर चिराग पासवान ने जताया दुख, बोले- 'बिहार की भूमि से…'

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का न्यूयॉर्क में निधन हो गया. बीते बुधवार (07 जनवरी, 2026) को अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. अग्निवेश अग्रवाल अमेरिका में स्कीइंग के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे. उसके बाद उनका इलाज रहा था. इस बीच, कार्डियक अरेस्ट से जान चली गई. इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दुख जताया है.

गुरुवार (08 जनवरी, 2026) को चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा, "बिहार की भूमि से निकलकर देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले वेदांता समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी के सुपुत्र और हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन श्री अग्निवेश अग्रवाल जी के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है. इस दुःखद घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं श्री अनिल अग्रवाल जी एवं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने का संबल दें. ॐ शांति."

दिलीप जायसवाल ने भी जताया शोक

बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी इस पर शोक जताया है. उन्होंने कहा, "वेदांता समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी के सुपुत्र एवं हिंदुस्तान जिंक के पूर्व चेयरमैन श्री अग्निवेश अग्रवाल जी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और स्तब्ध करने वाला है. उनका यूं अचानक जाना उद्योग जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है.

उन्होंने कहा, "इस गहन दुख की घड़ी में मैं श्री अनिल अग्रवाल जी एवं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें यही कामना है. ॐ शांति."

यह भी पढ़ें- 'बिहार निवास' को लेकर RJD का बड़ा हमला, 'लालू का नाम…', जानिए JDU ने जवाब में क्या कहा

