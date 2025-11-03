हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM मोदी के पटना रोड शो में क्यों शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार? चिराग पासवान ने बताया

PM मोदी के पटना रोड शो में क्यों शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार? चिराग पासवान ने बताया

PM Modi Patna Roadshow: चिराग पासवान ने कहा कि यह एनडीए की सोची-समझी रणनीति है. चुनाव में समय कम है और हम जिम्मेदारियां बांटकर एक-दूसरे के प्रति प्रचार कर रहे हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 03 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

पटना में बीते रविवार (02 नवंबर, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया था. रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गैरहाजिरी पर आरजेडी नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि एनडीए नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने वाला नहीं है, इसलिए वे पीएम मोदी के रोड शो में नहीं थे. इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्थिति स्पष्ट की. 

चिराग पासवान ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह एनडीए की सोची-समझी रणनीति है. चुनाव में समय कम है और हम जिम्मेदारियां बांटकर एक-दूसरे के प्रति प्रचार कर रहे हैं. आरजेडी नेताओं के सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये लोग समझ नहीं पाते. नीतीश कुमार अलग जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पहले दीपावली और फिर छठ पर्व आया. छठ पूजा में चार दिन न के बराबर प्रचार हुआ और प्रकृति ने भी इन दिनों साथ नहीं दिया. भारी बारिश और मौसम खराब होने के कारण दो दिन बर्बाद हो गए. हमें जितना समय मिला है, उसमें हम जनता के बीच जा रहे हैं.

'रणनीति के तहत काम कर रहा एनडीए'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोड से चुनावी सभाओं में पहुंच रहे हैं. चिराग ने पूछा कि महागठबंधन के लोग बताएं कि उनके कौन से नेता रोड से गए? तेजस्वी यादव भी बताएं. उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि एनडीए में शामिल सभी दल एक मंच पर हों. हम सभी ने अपनी-अपनी जिम्मेदारी बांटी है. सोची-समझी रणनीति के तहत एनडीए काम कर रहा है. 

चिराग ने कहा कि हम लोगों ने चुनाव प्रचार के लिए तय किया था कि बिहार की पहली सभा में एक साथ एक मंच पर आएंगे. चुनावी अभियान के आखिरी फेज में सभी दल फिर एक साथ एक मंच पर आएंगे. इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है?

पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी नेताओं के बयान पर उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोग हार से इतने निराश हो गए हैं कि पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. पीएम मोदी का बार-बार बिहार आना हमारे लिए गर्व की बात है. तेजस्वी यादव और उनके नेताओं को खुश होना चाहिए. महागठबंधन के लोग बताएं कि इससे पहले बिहार और यहां के लोगों के लिए कौन सा पीएम बार-बार आता था. पीएम मोदी ही बार-बार बिहार के लोगों के लिए आ रहे हैं, उन्हें खुश होना चाहिए. चिराग पासवान ने कहा कि राजनीति करने के चक्कर में तेजस्वी यादव बिहार के लोगों की भावनाओं को भूल गए हैं.

यह भी पढ़ें- '25 लाख तक का इलाज, हर घर सरकारी नौकरी', महागठबंधन की गारंटी को प्रियंका गांधी ने गिनाया

Published at : 03 Nov 2025 04:59 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Bihar Vidhan Sabha Chunav Nitish Kumar PM Modi Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
राजस्थान
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
विश्व
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
राजस्थान
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
विश्व
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
Results
ICAI CA September Result 2025 : ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर
ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर
हेल्थ
Bharti singh 2nd pregnancy: प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब
प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget