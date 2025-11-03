'25 लाख तक का इलाज, हर घर सरकारी नौकरी', महागठबंधन की गारंटी को प्रियंका गांधी ने गिनाया
Priyanka Gandhi News: प्रियंका गांधी चुनावी जनसभा को सहरसा के सोनबरसा में संबोधित कर रही थीं. इस दौरान उन्होंने जनता को बताया कि सरकार बनने पर उनके लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएंगे.
कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने सोमवार (03 नवंबर, 2025) को सहरसा के सोनबरसा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और जो महागठबंधन है उन्होंने कई चीजें तय की हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या क्या करेंगे.
इसके बाद प्रियंका गांधी ने एक-एक वादों को पढ़कर सुनाया. बताया कि परीक्षा की फीस माफ होगी. जॉब कैलेंडर से नियुक्तियों को समय पर पूरा किया जाएगा. इसके साथ ही और भी जो वादे किए गए हैं उसके बारे में प्रियंका गांधी ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू होगा.
दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "...मैं प्रधानमंत्री को एक सुझाव देना चाहती हूं... प्रधानमंत्री का समय रोज़गार उपलब्ध कराने, विकास को बढ़ावा देने और बड़े उद्योग स्थापित करने में लगना चाहिए... मेरा सुझाव है कि वे एक नया मंत्रालय बनाएं और उसे 'अपमान मंत्रालय' कहें, ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो... जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए विरोध करते हैं, और उन्हें लगता है कि किसी के सवाल उठाने से देश का अपमान हो रहा है, तो 'अपमान मंत्रालय' आपको तलब कर सकता है। मेरा यह भी सुझाव है कि यह मंत्रालय मेरे परिवार पर की गई सारी गलत टिप्पणियों का रिकॉर्ड रखे। इससे एक पूरी लाइब्रेरी भर जाएगी..."
एक नजर में पढ़िए महागठबंधन की गारंटी वाली बातें
⦁ परीक्षा की फीस माफ की जाएगी
⦁ परीक्षा में आने-जाने का किराया दिया जाएगा
⦁ जॉब कैलेंडर से सभी नियुक्तियों को समय से पूरा किया जाएगा
⦁ पेपर लीक के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी
⦁ हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी
⦁ 2000 एकड़ की एजुकेशन सिटी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे
⦁ गरीब परिवारों को उद्योग शुरू करने के लिए ₹2 लाख की मदद
⦁ खाली सरकारी पदों पर नियुक्ति, बिहारवासियों को विशेष आरक्षण
⦁ अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे
⦁ जीविका दीदियों को ₹30,000 प्रति माह और पक्की नौकरी
⦁ वृद्धजन और विधवा महिलाओं को ₹1,500 प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन और ये राशि हर साल ₹200 बढ़ेगी
⦁ माई बहिन मान सम्मान से हर महीने महिलाओं को ₹2,500
⦁ भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी, जिसका मालिकाना हक महिलाओं को मिलेगा
⦁ ₹25 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा
⦁ बिहार में पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा
⦁ संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा
⦁ राज्य में 5 नए एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे
⦁ दिव्यांगजनों को ₹3,000 पेंशन
⦁ किसानों को MSP की गारंटी
⦁ मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी ₹300 और काम के दिन दोगुने
⦁ 200 यूनिट बिजली मुफ्त
⦁ पंचायती राज और नगर निकायों में EBC आरक्षण 30% और SC आरक्षण 20% होगा
⦁ अतिपिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा
⦁ निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू होगा
