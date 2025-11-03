हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'25 लाख तक का इलाज, हर घर सरकारी नौकरी', महागठबंधन की गारंटी को प्रियंका गांधी ने गिनाया

'25 लाख तक का इलाज, हर घर सरकारी नौकरी', महागठबंधन की गारंटी को प्रियंका गांधी ने गिनाया

Priyanka Gandhi News: प्रियंका गांधी चुनावी जनसभा को सहरसा के सोनबरसा में संबोधित कर रही थीं. इस दौरान उन्होंने जनता को बताया कि सरकार बनने पर उनके लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएंगे.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 03 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने सोमवार (03 नवंबर, 2025) को सहरसा के सोनबरसा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और जो महागठबंधन है उन्होंने कई चीजें तय की हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या क्या करेंगे. 

इसके बाद प्रियंका गांधी ने एक-एक वादों को पढ़कर सुनाया. बताया कि परीक्षा की फीस माफ होगी. जॉब कैलेंडर से नियुक्तियों को समय पर पूरा किया जाएगा. इसके साथ ही और भी जो वादे किए गए हैं उसके बारे में प्रियंका गांधी ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू होगा.

दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "...मैं प्रधानमंत्री को एक सुझाव देना चाहती हूं... प्रधानमंत्री का समय रोज़गार उपलब्ध कराने, विकास को बढ़ावा देने और बड़े उद्योग स्थापित करने में लगना चाहिए... मेरा सुझाव है कि वे एक नया मंत्रालय बनाएं और उसे 'अपमान मंत्रालय' कहें, ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो... जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए विरोध करते हैं, और उन्हें लगता है कि किसी के सवाल उठाने से देश का अपमान हो रहा है, तो 'अपमान मंत्रालय' आपको तलब कर सकता है। मेरा यह भी सुझाव है कि यह मंत्रालय मेरे परिवार पर की गई सारी गलत टिप्पणियों का रिकॉर्ड रखे। इससे एक पूरी लाइब्रेरी भर जाएगी..."

एक नजर में पढ़िए महागठबंधन की गारंटी वाली बातें

⦁  परीक्षा की फीस माफ की जाएगी

⦁  परीक्षा में आने-जाने का किराया दिया जाएगा

⦁  जॉब कैलेंडर से सभी नियुक्तियों को समय से पूरा किया जाएगा

⦁  पेपर लीक के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी

⦁  हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी

⦁  2000 एकड़ की एजुकेशन सिटी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे

⦁  गरीब परिवारों को उद्योग शुरू करने के लिए ₹2 लाख की मदद

⦁  खाली सरकारी पदों पर नियुक्ति, बिहारवासियों को विशेष आरक्षण

⦁  अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे

⦁  जीविका दीदियों को ₹30,000 प्रति माह और पक्की नौकरी

⦁  वृद्धजन और विधवा महिलाओं को ₹1,500 प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन और ये राशि हर साल ₹200 बढ़ेगी

⦁  माई बहिन मान सम्मान से हर महीने महिलाओं को ₹2,500

⦁  भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी, जिसका मालिकाना हक महिलाओं को मिलेगा 

⦁  ₹25 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा

⦁  बिहार में पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा

⦁  संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा

⦁  राज्य में 5 नए एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे

⦁  दिव्यांगजनों को ₹3,000 पेंशन 

⦁  किसानों को MSP की गारंटी

⦁  मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी ₹300 और काम के दिन दोगुने

⦁  200 यूनिट बिजली मुफ्त

⦁  पंचायती राज और नगर निकायों में EBC आरक्षण 30% और SC आरक्षण 20% होगा

⦁  अतिपिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा 

⦁  निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू होगा

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025: राहुल गांधी के मछली मारने पर NDA ने किया कटाक्ष तो भड़के मुकेश सहनी, खूब सुनाया

Published at : 03 Nov 2025 03:07 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Mahagathbandhan Manifesto
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
इंडिया
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
इंडिया
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
हेल्थ
Signs of cancer in men: ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर
ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget