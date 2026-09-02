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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग को जान से मारने की धमकी, LJP-R नेताओं ने DGP से की मुलाकात

चिराग को जान से मारने की धमकी, LJP-R नेताओं ने DGP से की मुलाकात

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है. DGP से मुलाकात के दौरान सुरक्षा बढ़ाने की मांग पर जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया गया है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 02 Sep 2026 06:44 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान को पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है. इसके बाद बिहार में सियासी और सुरक्षा हलकों में हलचल बढ़ गई है. मामले को लेकर LJP-R के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार (02 सितंबर, 2026) को पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में बिहार के डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की. ज्ञापन सौंपकर चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की.

प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक, विधायक दल के नेता राजू तिवारी, MLC अशरफ अंसारी समेत कई नेता शामिल रहे. नेताओं ने DGP के सामने पूरे मामले को गंभीरता से उठाते हुए धमकी देने वाले व्यक्ति या लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की. सुरेंद्र विवेक ने कहा कि चिराग पासवान को मिली धमकी काफी गंभीर और चिंता का विषय है. उन्होंने DGP से चिराग की सुरक्षा की समीक्षा कर उसे बढ़ाने की मांग की है.

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DGP बोले- दो मोबाइल नंबर मिले, जांच जारी

मुलाकात के बाद सुरेंद्र विवेक ने बताया कि DGP विनय कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया है कि पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और पुलिस को दो मोबाइल नंबर मिले हैं, जिनकी जांच और सर्चिंग की जा रही है. मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया गया है. पार्टी नेताओं ने पुलिस से यह भी मांग की कि धमकी के पीछे किसी साजिश या अन्य कारण की भी गहराई से जांच की जाए.

डाक से भेजी गई थी धमकी भरी चिट्ठी

बता दें कि बीते मंगलवार को चिराग पासवान को डाक के जरिए एक धमकी भरा पत्र मिला था. पत्र में कथित तौर पर लिखा गया था- “कट्टर आतंकवादी जल्द ही आपकी हत्या कर देंगे.” धमकी की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यह संदेश किसी ऑनलाइन माध्यम के बजाय डाक से भेजी गई चिट्ठी के जरिए पहुंचा. पत्र मिलने के बाद चिराग पासवान की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. मामले को उनके कार्यालय ने भी गंभीरता से लिया है.

केंद्रीय गृह सचिव को भी दी गई जानकारी

चिराग पासवान के कार्यालय की ओर से धमकी की जानकारी केंद्रीय गृह सचिव को भी दी गई है. कार्यालय ने पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया और जरूरी कार्रवाई की मांग की है. अब बिहार पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर भी इस मामले को गंभीरता से देखे जाने की उम्मीद है.

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Published at : 02 Sep 2026 06:42 PM (IST)
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