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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग पासवान को मिली धमकी पर अशोक चौधरी का बड़ा बयान, 'दलितों की…'

चिराग पासवान को मिली धमकी पर अशोक चौधरी का बड़ा बयान, 'दलितों की…'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिली धमकी को अशोक चौधरी ने गलत बताया. कहा कि कोई इस तरह की धमकी दे रहा है तो सरकार को देखना चाहिए. पढ़िए जेडीयू नेता ने और क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 02 Sep 2026 02:27 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिली धमकी पर बुधवार (02 सितंबर, 2026) को जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया. मंत्री अशोक चौधरी पटना में मीडिया से बात कर रहे थे.

चिराग को मिली धमकी पर अशोक चौधरी ने कहा, "गलत है... बड़े नेता हैं… दलितों की बड़ी आवाज हैं और हम लोगों ने तो आजादी के बाद तीन चार पांच ही दलित नेताओं का नाम सुना है. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर थे, जगजीवन राम जी थे, मायावती थीं, और उसके बाद रामविलास पासवान जी थे. चिराग पासवान अगर आवाज उठा रहे हैं और कोई धमकी दे रहा है तो सरकार को देखना चाहिए." 

अशोक चौधरी ने कहा, "मारना और जीना तो महादेव के हाथ में है. धरती पर कौन पैदा लिया है कि किसी को मार देगा… फिर भी इस तरह से धमकी देना तो गलत बात है न…"

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क्या है मामला?

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मंगलवार को धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि उन्हें आतंकवादियों द्वारा मार दिया जाएगा. उनके कार्यालय ने यह जानकारी दी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के कार्यालय ने गृह मंत्रालय से इस संबंध में गहन जांच कराए जाने की भी मांग की है. 

बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान को फिलहाल ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है. चिरगा पासवान के अतिरिक्त निजी सचिव आलोक कुमार सिंह ने गृह सचिव गोविंद मोहन को लिखे पत्र में कहा, ‘‘आज मंत्रालय को बिना हस्ताक्षर वाला एक पत्र मिला, जिसमें दो मोबाइल नंबर थे. इसे खोलने पर पता चला कि इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की जान को सीधा खतरा होने की धमकी दी गई थी।’’ उन्होंने कहा कि धमकी भरे संदेश में कहा गया कि खूंखार आतंकवादियों द्वारा जल्द ही ‘‘आपकी हत्या कर दी जाएगी’’. इस मामले पर तत्काल ध्यान देने का अनुरोध किया गया है.

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Input By : पीटीआई-भाषा से भी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Ashok Choudhary BIHAR NEWS
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