चिराग पासवान को मिली धमकी पर अशोक चौधरी का बड़ा बयान, 'दलितों की…'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिली धमकी पर बुधवार (02 सितंबर, 2026) को जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया. मंत्री अशोक चौधरी पटना में मीडिया से बात कर रहे थे.

चिराग को मिली धमकी पर अशोक चौधरी ने कहा, "गलत है... बड़े नेता हैं… दलितों की बड़ी आवाज हैं और हम लोगों ने तो आजादी के बाद तीन चार पांच ही दलित नेताओं का नाम सुना है. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर थे, जगजीवन राम जी थे, मायावती थीं, और उसके बाद रामविलास पासवान जी थे. चिराग पासवान अगर आवाज उठा रहे हैं और कोई धमकी दे रहा है तो सरकार को देखना चाहिए."

अशोक चौधरी ने कहा, "मारना और जीना तो महादेव के हाथ में है. धरती पर कौन पैदा लिया है कि किसी को मार देगा… फिर भी इस तरह से धमकी देना तो गलत बात है न…"

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क्या है मामला?

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मंगलवार को धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि उन्हें आतंकवादियों द्वारा मार दिया जाएगा. उनके कार्यालय ने यह जानकारी दी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के कार्यालय ने गृह मंत्रालय से इस संबंध में गहन जांच कराए जाने की भी मांग की है.

बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान को फिलहाल ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है. चिरगा पासवान के अतिरिक्त निजी सचिव आलोक कुमार सिंह ने गृह सचिव गोविंद मोहन को लिखे पत्र में कहा, ‘‘आज मंत्रालय को बिना हस्ताक्षर वाला एक पत्र मिला, जिसमें दो मोबाइल नंबर थे. इसे खोलने पर पता चला कि इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की जान को सीधा खतरा होने की धमकी दी गई थी।’’ उन्होंने कहा कि धमकी भरे संदेश में कहा गया कि खूंखार आतंकवादियों द्वारा जल्द ही ‘‘आपकी हत्या कर दी जाएगी’’. इस मामले पर तत्काल ध्यान देने का अनुरोध किया गया है.

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