हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा नहीं जाएंगे नीतीश कुमार? अटकलों के बीच चिराग पासवान की दो टूक

राज्यसभा नहीं जाएंगे नीतीश कुमार? अटकलों के बीच चिराग पासवान की दो टूक

Nitish Kumar Rajya Sabha: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें हैं. चिराग पासवान ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार मजबूत है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 04 Mar 2026 06:19 PM (IST)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें तेज हो गई हैं. कल यानी गुरुवार, 5 मार्च को राज्यसभा नामांकन का आखिरी दिन है. इस बीच सूत्रों के हवाले से यह बताया गया कि राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार अपना नामांकन भरने वाले हैं. हालांकि, अब केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) चीफ चिराग पासवान के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है.

चिराग पासवान ने दो टूक कहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की कोई चर्चा नहीं है. न ही ऐसी कोई स्थिति बनने वाली है. चिराग पासवान का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार के अनुभवी नेतृत्व में मेरी सरकार बिहार में चल रही है और यह एक मजबूत सरकार है. 

'सीएम बदलने की कोई चर्चा नहीं'

चिराग पासवान ने आगे कहा, "बड़े संख्याबल के साथ हम बिहार में सरकार चला रहे हैं. मुख्यमंत्री बदलने की कोई चर्चा नहीं हो रही है. मौजूदा मुख्यमंत्री के डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार बिहार में ऐसे ही चलती रहेगी."

RJD का दावा- 'सीएम बदलना चाहती है BJP'

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने करारा हमला बोला है. आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी अपने मकसद में सफल हो रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लेगी. बीजेपी का यही प्लान शुरुआत से था. राजद का दावा है कि बिहार में बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल करेगी.

बीजेपी नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करेगी. क्या मजबूरी है ये नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल करने का बीजेपी का जो प्लान था उसमें वो सफल होती दिख रही है. 

 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 04 Mar 2026 06:03 PM (IST)
Chirag Paswan Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Election 2026
राज्यसभा नहीं जाएंगे नीतीश कुमार? अटकलों के बीच चिराग पासवान की दो टूक
