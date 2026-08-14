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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी ने की PM मोदी पर टिप्पणाी, चिराग ने दो टूक में दिया जवाब

राहुल गांधी ने की PM मोदी पर टिप्पणाी, चिराग ने दो टूक में दिया जवाब

Chirag Paswan News: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट किया है. चिराग का कहना है कि लोकतंत्र में हर तरीके के विरोध की इजाजत है परंतु भाषा की मर्यादा कभी नहीं गिरनी चाहिए.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 14 Aug 2026 04:07 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बीते गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को मोदी सरकार (Modi Government) की विदेश नीति पर घेरा था. उनके साथ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी चुटकी ली थी. राहुल गांधी ने पीएम मोदी (PM Modi) को हम पागल कर देंगे, रात में सोते नहीं हैं, जैसी बात भी कही. इस तरह की टिप्पणी पर चिराग पासवान ने आज (शुक्रवार) प्रतिक्रिया दी.

'भाषा की मर्यादा कभी नहीं गिरनी चाहिए'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, "लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा का कहीं कोई स्थान नहीं है. प्रधानमंत्री जी उम्र में भी @RahulGandhi  जी के बड़े है, ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल बेहद निदंनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है. लोकतंत्र में हर तरीके के विरोध की इजाजत है परंतु भाषा की मर्यादा कभी नहीं गिरनी चाहिए. स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान तर्क और संवाद से होती है, अपशब्दों से नहीं."

शाहनवाज हुसैन बोले- नेता हैं या अभिनेता?

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, "राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं या अभिनेता हैं? वे क्या अभिनय कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं... क्या अब उनके पास यही काम बचा है? राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता की मर्यादा को तोड़ दिया है... इन लोगों को सत्ता में रहना तो नहीं आया, साथ ही विपक्ष की भूमिका निभाना भी नहीं आया…"

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उन्होंने कहा, "पीएम मोदी सरकार आज अच्छा काम कर रही है... संसद को ये लोग चलने नहीं देते. जानबूझकर ये लोग संसद के बाहर नायक करते हैं, कभी मंच तैयार कर लेते हैं, कभी कोई साधु बन जाता है तो कभी कोई चंदा मांगने लगता है... ये जो 'मदारीगिरी' है, ये चलने वाली नहीं है. देश की जनता सब देख रही है. उन्हें 99 सीट क्या मिल गई, उसके बाद वे इस तरह की भाषा कह रहे हैं?... देश के अंदर राहुल गांधी के इस व्यवहार से बहुत नाराजगी है..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Aug 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Rahul Gandhi BIHAR NEWS
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