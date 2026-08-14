राहुल गांधी ने की PM मोदी पर टिप्पणाी, चिराग ने दो टूक में दिया जवाब

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बीते गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को मोदी सरकार (Modi Government) की विदेश नीति पर घेरा था. उनके साथ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी चुटकी ली थी. राहुल गांधी ने पीएम मोदी (PM Modi) को हम पागल कर देंगे, रात में सोते नहीं हैं, जैसी बात भी कही. इस तरह की टिप्पणी पर चिराग पासवान ने आज (शुक्रवार) प्रतिक्रिया दी.

'भाषा की मर्यादा कभी नहीं गिरनी चाहिए'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, "लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा का कहीं कोई स्थान नहीं है. प्रधानमंत्री जी उम्र में भी @RahulGandhi जी के बड़े है, ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल बेहद निदंनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है. लोकतंत्र में हर तरीके के विरोध की इजाजत है परंतु भाषा की मर्यादा कभी नहीं गिरनी चाहिए. स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान तर्क और संवाद से होती है, अपशब्दों से नहीं."

शाहनवाज हुसैन बोले- नेता हैं या अभिनेता?

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, "राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं या अभिनेता हैं? वे क्या अभिनय कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं... क्या अब उनके पास यही काम बचा है? राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता की मर्यादा को तोड़ दिया है... इन लोगों को सत्ता में रहना तो नहीं आया, साथ ही विपक्ष की भूमिका निभाना भी नहीं आया…"

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उन्होंने कहा, "पीएम मोदी सरकार आज अच्छा काम कर रही है... संसद को ये लोग चलने नहीं देते. जानबूझकर ये लोग संसद के बाहर नायक करते हैं, कभी मंच तैयार कर लेते हैं, कभी कोई साधु बन जाता है तो कभी कोई चंदा मांगने लगता है... ये जो 'मदारीगिरी' है, ये चलने वाली नहीं है. देश की जनता सब देख रही है. उन्हें 99 सीट क्या मिल गई, उसके बाद वे इस तरह की भाषा कह रहे हैं?... देश के अंदर राहुल गांधी के इस व्यवहार से बहुत नाराजगी है..."

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