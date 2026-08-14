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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी केस: नौकरी-मुआवजे पर परिवार का रिएक्शन, 'मांग है कि...'

भरत तिवारी केस: नौकरी-मुआवजे पर परिवार का रिएक्शन, 'मांग है कि...'

Bharat Tiwari Encounter: भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में CM सम्राट नौकरी और आर्थिक मदद के ऐलान के बाद परिवार का रिएक्शन आया है. परिवार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 14 Aug 2026 03:44 PM (IST)
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भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) एनकाउंटर मामले में सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने ऐलान किया है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी. मुआवजा भी मिलेगा. इस पर आज (शुक्रवार) भरत तिवारी के परिवार का रिएक्शन आया है.

भरत तिवारी मामले पर उनकी मां आशा देवी कहती हैं, "...हमारी मांग है कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जल्द से जल्द सजा दी जाए. हम न्याय और जिम्मेदार लोगों के लिए कड़ी सजा चाहते हैं..."

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भाई ने की दोषियों को फांसी देने की मांग

वहीं भरत तिवारी मामले पर उनके भाई चंदन तिवारी का कहना है, "...हमारी प्राथमिकता न्याय है. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. फांसी सजा दी जाए. नौकरी और मुआवजे के सवाल पर कहा कि हमने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है. पूरा परिवार मिलकर बैठेगा तो इस पर बात होगी. 

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 14 Aug 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Bhojpur News BIHAR NEWS Bharat Bhushan Tiwari Encounter
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