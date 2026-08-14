भरत तिवारी केस: नौकरी-मुआवजे पर परिवार का रिएक्शन, 'मांग है कि...'

भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) एनकाउंटर मामले में सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने ऐलान किया है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी. मुआवजा भी मिलेगा. इस पर आज (शुक्रवार) भरत तिवारी के परिवार का रिएक्शन आया है.

भरत तिवारी मामले पर उनकी मां आशा देवी कहती हैं, "...हमारी मांग है कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जल्द से जल्द सजा दी जाए. हम न्याय और जिम्मेदार लोगों के लिए कड़ी सजा चाहते हैं..."

#WATCH | Bhojpur, Bihar: On Bharat Tiwari's case, mother Asha Devi says, "... We demand that the person responsible be punished at the earliest. We want justice and strict punishment for those responsible..." pic.twitter.com/qtpkt3JJ1Z — ANI (@ANI) August 14, 2026

यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव ने क्यों कहा फर्जी सम्राट सरकार? किया ये बड़ा दावा

भाई ने की दोषियों को फांसी देने की मांग

वहीं भरत तिवारी मामले पर उनके भाई चंदन तिवारी का कहना है, "...हमारी प्राथमिकता न्याय है. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. फांसी सजा दी जाए. नौकरी और मुआवजे के सवाल पर कहा कि हमने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है. पूरा परिवार मिलकर बैठेगा तो इस पर बात होगी.

#WATCH | Bhojpur, Bihar: On Bharat Tiwari case, brother Chandan Tiwari says, "... Our priority is justice. Those responsible should be given the strictest punishment. We have not yet decided about the job or financial compensation..." pic.twitter.com/77VSOADIQf — ANI (@ANI) August 14, 2026

यह भी पढ़ें- बिहार: कुएं में गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा