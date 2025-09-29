हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSupaul Crime: बाइक में पेट्रोल भरवाकर बदमाशों ने कर्मी पर तान दी पिस्टल, सुपौल में CCTV फुटेज देख पुलिस भी दंग

Supaul Crime: बाइक में पेट्रोल भरवाकर बदमाशों ने कर्मी पर तान दी पिस्टल, सुपौल में CCTV फुटेज देख पुलिस भी दंग

इस घटनाक्रम से पेट्रोल पंप परिसर में अफरा-तफरी मच गई. नोजल मैन और कर्मचारी दहशत में आ गए.अपराधी पैसे दिए बिना हथियार लहराते हुए फरार हो गए.

By : प्रियरंजन कुमार सिंह | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 29 Sep 2025 09:03 PM (IST)
सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में एनएच-327 ई पर भूड़ा स्थित मां सावित्री पेट्रोल पंप पर सोमवार को दिनदहाड़े तीन बाइक सवार अपराधियों ने लूट की कोशिश की. पेट्रोल भरवाने के बाद रुपये मांगने पर उन्होंने नोजल मैन को हथियार दिखाया और मौके से फरार हो गए. पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

बदमाशों ने 620 रुपये का पेट्रोल डलवाया

घटना सोमवार दोपहर करीब सवा चार बजे की है. बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार तीन युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और अपनी मोटरसाइकिल में 620 रुपये का पेट्रोल डलवाया. पेट्रोल भरने के बाद जब नोजल मैन अनिल कुमार ने उनसे रुपये की मांग की, तो बाइक पर पीछे बैठे दो युवक अचानक नीचे उतरे और कमर से हथियार निकालकर उस पर तान दिया.

अचानक हुए इस घटनाक्रम से पेट्रोल पंप परिसर में अफरा-तफरी मच गई. नोजल मैन और कर्मचारी दहशत में आ गए. इस दौरान अपराधी पैसे दिए बिना हथियार लहराते हुए फरार हो गए. सूचना मिलते ही पंप संचालक ने पुलिस को खबर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ विभाष कुमार, थानाध्यक्ष राकेश कुमार और एसआई मनीष कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और अपराधियों की पहचान में पुलिस जुट गई. एसडीपीओ ने बताया कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पंप संचालक, कर्मचारी और स्थानीय लोग दहशत में हैं. लोगों ने पेट्रोल पंपों और एनएच-327 ई मार्ग पर पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की है.

बता दें कि बिहार में इन दिनों लूट, हत्या और फायरिंग के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अपराधी बेलगाम हैं और जिसे जब चाहे निशाना बना रहे हैं. अपराधियों का इस तरह दिनदहाड़े हथियार लहराकर कर लोगों को दहशत में डालने की कोशिश और घटना को आए दिन अंजाम देना पुलिस के लिए चुनौति बनती जा रही है. 

Published at : 29 Sep 2025 09:03 PM (IST)
Supaul News Robbery BIHAR NEWS
