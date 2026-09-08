बक्सर दुष्कर्म कांड: SIT की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी सहित 4 गिरफ्तार

बक्सर के कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के एक गांव के विद्यालय में एक पूर्ववर्ती छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले का पुलिस ने चार दिनों के अंदर खुलासा करने का दावा किया है. इस बीच डुमरांव डीएसपी समीर कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शिक्षक अरविंद कुमार समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो. इमाम अली अंसारी, शिक्षक अरविंद कुमार, शिक्षक वीरेंद्र पाल और विकास कुमार शामिल हैं. पुलिस को 3 सितंबर 2026 को विद्यालय की एक छात्रा के साथ शिक्षक अरविंद कुमार द्वारा कथित दुष्कर्म की सूचना मिली थी. मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की बात भी सामने आई थी.

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एसपी के निर्देश पर बनाई गई विशेष टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए बक्सर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डुमरांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी अनुसंधान, उपलब्ध साक्ष्यों और मानवीय सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस को घटना से जुड़े साक्ष्य सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित होने की जानकारी भी मिली थी.

ठिकाना बदल रहा था आरोपी, पुलिस ने दबोचा

जांच के दौरान पुलिस ने पहले विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो. इमाम अली अंसारी और मुख्य आरोपी शिक्षक अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया. वहीं, आरोपी शिक्षक वीरेंद्र पाल गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे भी गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में विकास की भूमिका सामने आई

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान विकास कुमार की भूमिका सामने आई. उस पर आरोपियों को भगाने और अन्य अवैध गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप है. इसके बाद पुलिस ने विकास कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान चारों आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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