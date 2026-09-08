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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार बाढ़: सम्राट सरकार के दावे फेल! जन सुराज ने उठाए सवाल

बिहार बाढ़: सम्राट सरकार के दावे फेल! जन सुराज ने उठाए सवाल

बिहार में बाढ़ राहत-व्यवस्था पर जन सुराज ने सम्राट सरकार को घेरा है. 29.13 लाख प्रभावितों के बीच 7 राहत शिविर और 238 किचन को लेकर कुमार सौरभ सिंह ने सवाल उठाए हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 08 Sep 2026 02:52 PM (IST)
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बिहार में बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर राहत शिविर में खाना परोसने को लेकर जन सुराज पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है. मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बाढ़ राहत व्यवस्था के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए सरकार से कई सवाल पूछे हैं.

जन सुराज के मुताबिक आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों में राज्य के 13 जिलों में 29.13 लाख लोगों के बाढ़ प्रभावित होने की बात कही गई है. पार्टी ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी आबादी के लिए राहत-व्यवस्था कितनी पर्याप्त है और सरकार की वास्तविक तैयारियां जमीन पर कैसी हैं?

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7 राहत शिविर और 238 कम्युनिटी किचन का दावा

कुमार सौरभ सिंह ने पोस्ट में दावा किया कि बाढ़ प्रभावितों के लिए केवल सात राहत शिविर और 238 कम्युनिटी किचन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि करीब 29 लाख प्रभावित लोगों के बीच यह व्यवस्था पर्याप्त कैसे हो सकती है. जन सुराज ने इन आंकड़ों के आधार पर सरकार की राहत-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

5.12 लाख थालियों के आंकड़े पर भी सवाल

जन सुराज प्रवक्ता ने दावा किया कि विभाग के अनुसार अब तक करीब 5.12 लाख थालियों में भोजन कराया गया है. उन्होंने भोजन वितरण के आंकड़ों को बाढ़ की अवधि और प्रभावित आबादी के मुकाबले कम बताते हुए सरकार से जवाब मांगा. पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ स्थानों पर कम्युनिटी किचन कागजों पर चलने की शिकायतें सामने आई हैं.

'PR फोटो से सवाल नहीं छिपेंगे'

जन सुराज ने मुख्यमंत्री के राहत शिविर में खाना परोसने की तस्वीर को लेकर भी तंज कसा. पार्टी का आरोप है कि सरकार ने एक राहत शिविर में भोजन परोसने की तस्वीर को प्रचारित कर अपनी संवेदनशीलता दिखाने की कोशिश की, जबकि जमीनी स्तर पर राहत व्यवस्था से जुड़े कई सवाल अब भी मौजूद हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 08 Sep 2026 02:52 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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