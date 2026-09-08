बिहार बाढ़: सम्राट सरकार के दावे फेल! जन सुराज ने उठाए सवाल

बिहार में बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर राहत शिविर में खाना परोसने को लेकर जन सुराज पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है. मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बाढ़ राहत व्यवस्था के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए सरकार से कई सवाल पूछे हैं.

जन सुराज के मुताबिक आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों में राज्य के 13 जिलों में 29.13 लाख लोगों के बाढ़ प्रभावित होने की बात कही गई है. पार्टी ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी आबादी के लिए राहत-व्यवस्था कितनी पर्याप्त है और सरकार की वास्तविक तैयारियां जमीन पर कैसी हैं?

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7 राहत शिविर और 238 कम्युनिटी किचन का दावा

कुमार सौरभ सिंह ने पोस्ट में दावा किया कि बाढ़ प्रभावितों के लिए केवल सात राहत शिविर और 238 कम्युनिटी किचन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि करीब 29 लाख प्रभावित लोगों के बीच यह व्यवस्था पर्याप्त कैसे हो सकती है. जन सुराज ने इन आंकड़ों के आधार पर सरकार की राहत-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

5.12 लाख थालियों के आंकड़े पर भी सवाल

जन सुराज प्रवक्ता ने दावा किया कि विभाग के अनुसार अब तक करीब 5.12 लाख थालियों में भोजन कराया गया है. उन्होंने भोजन वितरण के आंकड़ों को बाढ़ की अवधि और प्रभावित आबादी के मुकाबले कम बताते हुए सरकार से जवाब मांगा. पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ स्थानों पर कम्युनिटी किचन कागजों पर चलने की शिकायतें सामने आई हैं.

'PR फोटो से सवाल नहीं छिपेंगे'

जन सुराज ने मुख्यमंत्री के राहत शिविर में खाना परोसने की तस्वीर को लेकर भी तंज कसा. पार्टी का आरोप है कि सरकार ने एक राहत शिविर में भोजन परोसने की तस्वीर को प्रचारित कर अपनी संवेदनशीलता दिखाने की कोशिश की, जबकि जमीनी स्तर पर राहत व्यवस्था से जुड़े कई सवाल अब भी मौजूद हैं.

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