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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली हादसा: राहुल गांधी के बयान पर BJP का रिएक्शन, 'प्रधानमंत्री जी से…'

दिल्ली हादसा: राहुल गांधी के बयान पर BJP का रिएक्शन, 'प्रधानमंत्री जी से…'

दिल्ली के सत्य निकेतन में गिरी इमारत के बाद राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया है. वहीं बीजेपी ने कार्रवाई की बात कही है. दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी बेतुकी बात करते हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 08 Sep 2026 02:09 PM (IST)
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दिल्ली के सत्य निकेतन में गिरी इमारत को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. बीजेपी और एनडीए के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस और राहुल गांधी जैसी पॉलिटिकल पार्टियां इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं. इस बीच राहुल गांधी की दिल्ली हादसे पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने दो टूक में जवाब दिया है.

मंगलवार (07 सितंबर, 2026) को बिहार बीजेपी के नेता और सम्राट सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "...राहुल गांधी बेतुकी बात करते हैं. प्रधानमंत्री जी से जो भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए दिल्ली की सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है."

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी को बेतुकी बात नहीं करनी चाहिए. कानून के अनुसार बात करनी चाहिए. जब कोई घटना घटेगी तो निश्चित तौर पर वह दुर्भाग्यपूर्ण होगी. वहीं मध्य प्रदेश की एक घटना से जुड़े सवाल पर दिलीप जायसवाल ने कहा, "मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन वहां की सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी."

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राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है?

दिल्ली हादसे पर एक तरफ राहुल गांधी ने दुख जताया है तो दूसरी ओर उन्होंने सरकार पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने इस घटना के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीते सोमवार को एक्स पर पोस्ट भी किया. उन्होंने कहा, "हर बार बीजेपी सरकार का वही शर्मनाक पैटर्न- हादसों से पहले रोकथाम नहीं, उसके बाद बयानबाजी होती है, कुछ छोटे अफसरों पर जिम्मेदारी मढ़ दी जाती है, और असली गुनहगार जवाबदेही मुक्त रहते हैं."

राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 4 महीनों में सैदुलाजाब में ऐसी त्रासदी में 6 लोगों की मौत हुई, हौज रानी में आग ने 22 जानें ले लीं. हर बार जिंदगियां, सपने और अरमान मलबे में दबते हैं और हर बार कार्रवाई गायब रहती है. राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में पीएम मोदी के दिमागी नक्सल और नाराज फूफा वाले बयान का भी जिक्र किया.

यह भी पढ़ें- दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Sep 2026 01:54 PM (IST)
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Rahul Gandhi BIHAR NEWS Satya Niketan Delhi Satya Niketan
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