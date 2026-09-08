दिल्ली हादसा: राहुल गांधी के बयान पर BJP का रिएक्शन, 'प्रधानमंत्री जी से…'

दिल्ली के सत्य निकेतन में गिरी इमारत को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. बीजेपी और एनडीए के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस और राहुल गांधी जैसी पॉलिटिकल पार्टियां इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं. इस बीच राहुल गांधी की दिल्ली हादसे पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने दो टूक में जवाब दिया है.

मंगलवार (07 सितंबर, 2026) को बिहार बीजेपी के नेता और सम्राट सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "...राहुल गांधी बेतुकी बात करते हैं. प्रधानमंत्री जी से जो भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए दिल्ली की सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है."

VIDEO | Patna: On Rahul Gandhi’s remarks over Delhi’s Satya Niketan’s building collapse incident, Bihar Minister Dilip Jaiswal says, “Rahul Gandhi talks nonsense. Whatever legal action needs to be taken, the Delhi government is doing that. Therefore, instead of talking nonsense,… pic.twitter.com/XecJlSHC1X — Press Trust of India (@PTI_News) September 8, 2026

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी को बेतुकी बात नहीं करनी चाहिए. कानून के अनुसार बात करनी चाहिए. जब कोई घटना घटेगी तो निश्चित तौर पर वह दुर्भाग्यपूर्ण होगी. वहीं मध्य प्रदेश की एक घटना से जुड़े सवाल पर दिलीप जायसवाल ने कहा, "मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन वहां की सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी."

यह भी पढ़ें- ललन सिंह बोले- बाढ़ नई चीज नहीं, मीसा भारती भड़कीं, 'NDA सरकार ने…'

राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है?

दिल्ली हादसे पर एक तरफ राहुल गांधी ने दुख जताया है तो दूसरी ओर उन्होंने सरकार पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने इस घटना के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीते सोमवार को एक्स पर पोस्ट भी किया. उन्होंने कहा, "हर बार बीजेपी सरकार का वही शर्मनाक पैटर्न- हादसों से पहले रोकथाम नहीं, उसके बाद बयानबाजी होती है, कुछ छोटे अफसरों पर जिम्मेदारी मढ़ दी जाती है, और असली गुनहगार जवाबदेही मुक्त रहते हैं."

राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 4 महीनों में सैदुलाजाब में ऐसी त्रासदी में 6 लोगों की मौत हुई, हौज रानी में आग ने 22 जानें ले लीं. हर बार जिंदगियां, सपने और अरमान मलबे में दबते हैं और हर बार कार्रवाई गायब रहती है. राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में पीएम मोदी के दिमागी नक्सल और नाराज फूफा वाले बयान का भी जिक्र किया.

यह भी पढ़ें- दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'