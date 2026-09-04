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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट सरकार जिस प्रधानाध्यापक को करने वाली थी सम्मानित वो गिरफ्तार, क्या है मामला?

सम्राट सरकार जिस प्रधानाध्यापक को करने वाली थी सम्मानित वो गिरफ्तार, क्या है मामला?

पटना में पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर मो. इमाम अली अंसारी को सम्मानित किया जाना था. वह बक्सर के डुमरांव के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं. बीते गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Sep 2026 11:01 AM (IST)
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शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के 38 शिक्षकों को बिहार सरकार की ओर से राजकीय पुरस्कार देने की तैयारी है. पांच सितंबर को पटना में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम होना है. इस बीच इन 38 शिक्षकों में से बीते गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को पुलिस ने एक प्रधानाध्यापक मो. इमाम अली अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है. 

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला बक्सर जिले का है. डुमरांव प्रखंड के मध्य विद्यालय, नथुनी अहिर के डेरा में पदस्थापित एवं कार्यरत सहायक शिक्षक विरेंद्र प्रसाद एवं विद्यालय अध्यापक अरविंद कुमार के खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत की थी. इन दोनों शिक्षकों पर छात्राओं के साथ छेड़खानी करने, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए गए थे. इन दोनों शिक्षकों को बीते बुधवार को निलंबित कर दिया गया था. इसी मामले में हेडमास्टर पर भी मामला दर्ज किया गया है.

यह भी साफ किया गया है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दिखाई दे रही लड़की उक्त विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा नहीं है. इसी क्रम में मामला दर्ज होते ही बीते गुरुवार को प्रधानाध्यापक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. सम्मानित किए जाने वाले लिस्ट के 38 नाम में इनका भी नाम था. हालांकि दोनों आरोपित शिक्षक अभी फरार हैं.

यह भी पढ़ें- बक्सर में सरकारी शिक्षकों पर छात्राओं के यौन शोषण का आरोप, दोनों निलंबित

शिक्षा मंत्री क्या बोले?

इस पूरे मामले में बीते गुरुवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बक्सर के एसपी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि दोनों आरोपित शिक्षकों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए. उनके विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए. गिरफ्तारी के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिये स्पीडी ट्रायल कर पूरे मामले की सुनवाई की जाए, ताकि पीड़ित छात्राओं को शीघ्र न्याय मिल सके और आरोपितों को कानून के तहत कड़ी सजा मिले.

मंत्री ने बक्सर के जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि दोनों निलंबित शिक्षकों की बर्खास्तगी का प्रस्ताव अविलंब शिक्षा विभाग को भेजें. शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्र-छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

यह भी पढ़ें- बिहार: 38 शिक्षकों को मिलेगा राजकीय पुरस्कार, शिक्षा विभाग से लिस्ट जारी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Sep 2026 10:55 AM (IST)
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