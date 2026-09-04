पटना में 1.4 लाख की घूस लेते इंजीनियर गिरफ्तार, घर से 8.36 लाख बरामद

पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने गुरुवार (3 सितंबर) रात बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया. बीएसईआईडीसीएल में कार्यपालक अभियंता के पद पर तैनात द्विजेन्द्र कुमार मिश्र को 1 लाख 4 हजार रुपये रिश्वत लेते पटना गोल्फ क्लब के गेट के पास पकड़ा गया. कार्रवाई के बाद विजिलेंस की टीम ने उनके पटना स्थित आवास पर भी छापेमारी की.

मामला कटिहार जिले में सरकारी विद्यालय के निर्माण से जुड़े काम का है. पटना के ठेकेदार राम सागर शर्मा ने कार्यपालक अभियंता के खिलाफ निगरानी में शिकायत की थी. ठेकेदार के मुताबिक, काम के लिए उन्हें 1,54,19,329 रुपये का पहला भुगतान मिल चुका था. आरोप है कि इसी भुगतान की रकम पर इंजीनियर ने दो प्रतिशत कमीशन के तौर पर 3 लाख रुपये की मांग की थी.

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शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने उसका सत्यापन कराया. सत्यापन में 1.04 लाख रुपये रिश्वत मांगने की बात सामने आई. इसके बाद निगरानी थाना में कांड संख्या 104/26 दर्ज कर कार्रवाई की गई.

छापेमारी में कैश और निवेश के मिले दस्तावेज

रिश्वत लेते गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम ने रूपसपुर के लखन इन्क्लेव स्थित द्विजेन्द्र कुमार मिश्र के आवास की तलाशी ली. यहां से 8.36 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. इसके अलावा करीब एक करोड़ रुपये के पारिवारिक निवेश से जुड़े कागजात भी मिले हैं.

तलाशी के दौरान हुंडई आई-20 कार, दो बैंक लॉकरों से जुड़े दस्तावेज और बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात भी मिले. जेवरात की कीमत का पता लगाने के लिए अधिकृत वैलुअर से मूल्यांकन कराया जा रहा है.

2021 में हुए थे रिटायर, फिर आउटसोर्सिंग से जुड़े

द्विजेन्द्र कुमार मिश्र वर्ष 2021 में जल संसाधन विभाग से कार्यपालक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. इसके बाद वर्ष 2023 से वह टेक्नो फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट सर्विस नाम की आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए शिक्षा विभाग में काम कर रहे थे.

फिलहाल वह बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के तहत पूर्णिया जिले में कार्यपालक अभियंता के पद पर तैनात थे. निगरानी विभाग मामले की आगे की जांच कर रहा है.

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