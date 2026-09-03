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बिहार: 38 शिक्षकों को मिलेगा राजकीय पुरस्कार, शिक्षा विभाग से लिस्ट जारी

बिहार के 38 शिक्षकों की लिस्ट प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से बुधवार को जारी किया गया है. इन शिक्षकों को पांच सितंबर को पटना बुलाया गया है. श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम होगा.

Written By : अमित पांडेय |  Updated at : 03 Sep 2026 10:54 AM (IST)
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बिहार के 38 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. बुधवार (02 सितंबर, 2026) को शिक्षा विभाग की ओर से इन 38 शिक्षकों के नाम की सूची जारी की गई. इन सभी को शिक्षक दिवस के मौके पर पुरस्कार दिया जाएगा. 

सभी शिक्षकों को पुरस्कार के लिए बुलाया गया पटना

पांच सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन पटना में कार्यक्रम रखा गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इन शिक्षकों को पांच सितंबर को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सुबह आठ बजे उपस्थित होना है. सभी जिलाधिकारियों को भी इस पत्र की प्रतिलिपि भेज दी गई है. 

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सम्मानित किए जाने वालों शिक्षकों नाम यहां नीचे देखें

  1. विप्लव कुमार, विशिष्ट शिक्षक, मध्य विद्यालय, अरिहाना, आजमनगर, कटिहार
  2. प्रमिला कुमारी, प्रधानाध्यापिका, सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) +2 एस. एन. लाल उच्च विद्यालय, अखगांव, संदेश, भोजपुर
  3. राजकुमार प्रसाद गुप्ता, प्रधानाध्यापक, राजकीय मध्य विद्यालय, सलैया, मदनपुर, औरंगाबाद
  4. अपराजिता कुमारी, प्रधान शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, वलीपुर, क्लस्टर मध्य विद्यालय, चिक्सी, पालीगंज, पटना  
  5. उमाकांत कुमार, प्रधानाध्यापक प्रोन्नत मध्य विद्यालय खाडिहारा उर्दू (बालक), बाराहाट, बांका  
  6. पुनीता कुमारी, प्रधान शिक्षिका, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, बलरा, बरौली, गोपालगंज  
  7. चंचला तिवारी, प्रधानाध्यापिका, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसाढ़ी, सदर छपरा, सारण
  8. मधु कुमारी, विद्यालय अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय, जयंती ग्राम, औता, गोगरी, खगड़िया
  9. निवेदिता कुमारी, विशिष्ट शिक्षिका, नव प्राथमिक विद्यालय, कलगीगंज, कहलगांव, भागलपुर
  10. मो. नुरूल होदा, प्रधान शिक्षक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, शेखवा टोला, आदापुर, पूर्वी चंपारण
  11. अजय कुमार पंडित, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, उथरी पोखरिया, पूर्णिया पूर्व, पूर्णिया  
  12. बेबी अर्चना, विशिष्ट शिक्षिका, मध्य विद्यालय कुआड़ी, कुर्साकांटा, अररिया  
  13. शमा परवीन, प्रधान शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, कोईरी टोला, धनुषी, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी
  14. गुड्डी कुमारी, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, मध्य विद्यालय, बहेराडीह, डोभी, गयाजी
  15. पुनीता कुमारी, प्रधान शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, अंधरी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा
  16. केशव कुमार, प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, मोहनपुर उर्दू, मुरौल, मुजफ्फरपुर
  17. वीनस दीक्षित, विशिष्ट शिक्षिका, आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय, जीरादेई, सीवान
  18. दुर्योधन बैठा, प्रधानाध्यापक, राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय, गढ़वा भोगाडी, मझौलिया, प. चंपारण
  19. मो. इमाम अली अंसारी, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, नथुनी अहीर के डेरा, डुमरांव, बक्सर
  20. कमलेश कुमार, प्रधानाध्यापक, सर्वोदय मध्य विद्यालय, नोखा, रोहतास
  21. कुमार प्रशांत, प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, फकिरना, बिरौल, दरभंगा
  22. निकिता भारती, प्रधान शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, शाहपुर, नवादा
  23. सौरभ कुमार, विशिष्ट शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बहादुरपुर, अस्थावां, नालंदा
  24. पंकज रंजन, विशिष्ट शिक्षक, रामरतन उच्च विद्यालय, सचई कुर्था, अरवल
  25. शहजाद अनवर, प्रभारी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, बेलवा, काशीपुर, किशनगंज
  26. सुमित कुमार, विद्यालय अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, डारीडीह, भभुआ, कैमूर
  27. किसलय प्रसाद, प्रभारी प्रधानाध्यापक, पीएम श्री +2 उच्च विद्यालय, नावाडीह, सिलफरी, चकाई, जमुई
  28. मुदित कुमार, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, शकहरा टोला, बरियारपुर, मुंगेर
  29. आशा वर्मा, विद्यालय अध्यापिका, राजकीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मेहुस, शेखपुरा
  30. उषा कुमारी, प्रधान शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय कोठिया कन्या, झंझारपुर, मधुबनी
  31. डॉ. नीलू रानी, प्रधानाध्यापिका, कावेश्वर उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रौता, कुमारखंड, मधेपुरा
  32. राज कुमार, प्रधान शिक्षक, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, नया टोला, मकुना, लखीसराय
  33. पवन कुमार, विद्यालय अध्यापक, कामेश्वर उच्च विद्यालय, अलीगंज, घोषी, जहानाबाद
  34. साक्षी सरला, प्रधान शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, हसनपुर दक्षिणी, महनार, वैशाली
  35. नरेश कुमार निराला, विशिष्ट शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, केवला, छातापुर, सुपौल
  36. राम नरेश राम, प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, भवडिहां, तरियानी, शिवहर
  37. प्रभा कुमारी, विद्यालय अध्यापिका, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कटरमाला, दंडारी, बेगूसराय
  38. राकेश कुमार, विशिष्ट शिक्षक, प्राथमिक कन्या विद्यालय, लक्ष्मीपुर, रोसड़ा, समस्तीपुर

यह भी पढ़ें- पटना शराब कांड: पुलिस बोली- लव अफेयर तो सामने आई लड़की, जानें क्या कहा

About the author अमित पांडेय

अमित पांडेय, शिक्षा, बीपीएससी और समेत अन्य विभागों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Bihar Education Department BIHAR NEWS
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