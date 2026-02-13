बिहार: अब बक्सर और पूर्णिया कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

पटना सहित बिहार के अलग-अलग जिलों में इन दिनों रोज बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है. आज (शुक्रवार) ये धमकी बक्सर और पूर्णिया कोर्ट को मिली है. धमकी मिलने के बाद इन दोनों जिलों के व्यवहार न्यायालय में हड़कंप मच गया. सुरक्षा के मद्देनजर आनन-फानन में कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया.

बक्सर में मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य मौके पर पहुंचे. बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया. यह धमकी ई-मेल के जरिए दी गई है. अब साइबर सेल की मदद से ई-मेल के स्रोत का पता लगाया जाएगा.

पूर्णिया कोर्ट में भी मची अफरातफरी

दूसरी ओर शुक्रवार की सुबह पूर्णिया सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से दी गई. बताया जाता है कि देर रात मेल के माध्यम से यह धमकी आई है. इसके बाद शुक्रवार को कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया.

सूचना मिलने के बाद पुलिसिया गतिविधियां तेज हो गईं. पुलिस हर स्तर से जांच में जुट गई. बॉम्ब स्क्वाड की टीम कोर्ट परिसर में पहुंची और एक-एक कोने की तलाशी ली. जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ ज्योति शंकर ने बताया कि सिविल कोर्ट उड़ाने की धमकी मेल से मिली है. इसके बाद सिक्योरिटी पूरी तरह चौकस है. कोर्ट के अंदर थ्री लेयर सिक्योरिटी जांच चल रही है. ये धमकी है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच कर रही है. सुरक्षा-व्यवस्था चाक चौबंद है.

धमकी के चलते कामकाज प्रभावित

बता दें कि इस तरह की धमकी पटना सिविल कोर्ट को भी लगातार मिल रही है. कई और जिलों में भी ईमेल के जरिए यह धमकी मिल रही है. हालांकि अभी तक इस पर कोई ठोस ऐक्शन नहीं लिया जा सका है. जांच के बाद पता चलेगा कि इसके पीछे किसी क्या मंशा है या फिर किसी सिरफिरे की ये करतूत है. इस तरह की धमकी के चलते कोर्ट में कामकाज भी प्रभावित हो रहा है.

यह भी पढ़ें- Patna News: पटना में एक और छात्रा की मौत, CCTV में भागते दिखे 2 लड़के, परिवार बोला- मर्डर हुआ