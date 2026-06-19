5 घंटे से भी कम में होगा पटना से दिल्ली का सफर, रेल मंत्री बोले- 'पहली बुलेट ट्रेन…'
Patna-Delhi Bullet Train News: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आने वाले समय में पटना से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन जाएगी. इसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई है. पढ़िए पूरी खबर.
पटना और दिल्ली के बीच का सफर पांच घंटे से कम में पूरा हो सकेगा. इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) ने जानकारी दी है. शुक्रवार (19 जून, 2026) को रेल मंत्री पटना में मीडिया से बात कर रहे थे.
'बिहार को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी'
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वाराणसी होते हुए पटना को जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन का भी पिछले बजट में निर्णय लिया है. इससे बिहार को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी. पटना से दिल्ली की यात्रा मात्र 4 घंटे 41 मिनट की रह जाएगी."
#WATCH पटना: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वाराणसी होते हुए पटना को जोड़ने के लिए बूलेट ट्रेन का भी पिछले बजट में निर्णय लिया है। इससे बिहार को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। पटना से दिल्ली की यात्रा मात्र 4 घंटे 41 मिनट की रह जाएगी। आगे पटना से… pic.twitter.com/fcw6VIdHja— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 19, 2026
उन्होंने कहा, "आगे पटना से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन जाएगी. आने वाले समय में इसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई है. पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में अगले साल शुरू होने वाली है."
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'बिहार के लिए 10 हजार करोड़ से अधिक का बजट'
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 10,000 करोड़ से अधिक के रेलवे परियोजनाओं का बजट दिया है. करीब 1 लाख 15 हजार करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट्स बिहार में चल रहे हैं. एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का विकास हो रहा है..."
उन्होंने आगे कहा, "पटना क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए 5 नए प्लेटफॉर्म का एक नया स्टेशन बन रहा है. आज (शुक्रवार) छपरा से दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरूआत होगी. बिहार में बने हुए इंजन एक्सपोर्ट होने लगे हैं. आज 51 इंजन अफ्रीका के लिए निर्यात होगा."
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