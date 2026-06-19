हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार5 घंटे से भी कम में होगा पटना से दिल्ली का सफर, रेल मंत्री बोले- 'पहली बुलेट ट्रेन…'

5 घंटे से भी कम में होगा पटना से दिल्ली का सफर, रेल मंत्री बोले- 'पहली बुलेट ट्रेन…'

Patna-Delhi Bullet Train News: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आने वाले समय में पटना से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन जाएगी. इसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 19 Jun 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

पटना और दिल्ली के बीच का सफर पांच घंटे से कम में पूरा हो सकेगा. इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) ने जानकारी दी है. शुक्रवार (19 जून, 2026) को रेल मंत्री पटना में मीडिया से बात कर रहे थे. 

'बिहार को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी'

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वाराणसी होते हुए पटना को जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन का भी पिछले बजट में निर्णय लिया है. इससे बिहार को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी. पटना से दिल्ली की यात्रा मात्र 4 घंटे 41 मिनट की रह जाएगी." 

उन्होंने कहा, "आगे पटना से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन जाएगी. आने वाले समय में इसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई है. पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में अगले साल शुरू होने वाली है." 

यह भी पढ़ें- झारखंड राज्यसभा चुनाव रिजल्ट: इंडिया गठबंधन की हार पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'इन लोगों का…'

'बिहार के लिए 10 हजार करोड़ से अधिक का बजट'

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 10,000 करोड़ से अधिक के रेलवे परियोजनाओं का बजट दिया है. करीब 1 लाख 15 हजार करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट्स बिहार में चल रहे हैं. एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का विकास हो रहा है..."

उन्होंने आगे कहा, "पटना क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए 5 नए प्लेटफॉर्म का एक नया स्टेशन बन रहा है. आज (शुक्रवार) छपरा से दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरूआत होगी. बिहार में बने हुए इंजन एक्सपोर्ट होने लगे हैं. आज 51 इंजन अफ्रीका के लिए निर्यात होगा."

यह भी पढ़ें- Giriraj Singh: मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान पर गिरिराज सिंह की दो टूक, 'इस तरह की टिप्पणी…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Bullet Train Ashwini Vaishnaw Patna BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
5 घंटे से भी कम में होगा पटना से दिल्ली का सफर, रेल मंत्री बोले- 'पहली बुलेट ट्रेन…'
5 घंटे से भी कम में होगा पटना से दिल्ली का सफर, रेल मंत्री बोले- 'पहली बुलेट ट्रेन…'
बिहार
बेगूसराय में महिला के साथ गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट से निकलीं गोलियां और लकड़ी के टुकड़े, आरोपी फरार
बेगूसराय में महिला के साथ गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट से निकलीं गोलियां और लकड़ी के टुकड़े, आरोपी फरार
बिहार
झारखंड राज्यसभा चुनाव रिजल्ट: इंडिया गठबंधन की हार पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'इन लोगों का…'
झारखंड राज्यसभा चुनाव रिजल्ट: इंडिया गठबंधन की हार पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'इन लोगों का…'
बिहार
Giriraj Singh: मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान पर गिरिराज सिंह की दो टूक, 'इस तरह की टिप्पणी…'
मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान पर गिरिराज सिंह की दो टूक, 'इस तरह की टिप्पणी…'
Advertisement

वीडियोज

MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
बिहार
5 घंटे से भी कम में होगा पटना से दिल्ली का सफर, रेल मंत्री बोले- 'पहली बुलेट ट्रेन…'
5 घंटे से भी कम में होगा पटना से दिल्ली का सफर, रेल मंत्री बोले- 'पहली बुलेट ट्रेन…'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
स्पोर्ट्स
9 चौके-7 छक्के, 41 साल की उम्र में फाफ डु प्लेसिस का धमाका, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा तूफानी शतक
9 चौके-7 छक्के, 41 साल की उम्र में फाफ डु प्लेसिस का धमाका, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा तूफानी शतक
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
विश्व
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
शिक्षा
Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक! NEET UG Re-Exam को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान में सबसे बड़ा करेंसी नोट कौन सा है, इसे छापने में कितना होता है खर्च?
पाकिस्तान में सबसे बड़ा करेंसी नोट कौन सा है, इसे छापने में कितना होता है खर्च?
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget