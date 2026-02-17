हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारTRE-4 Exam Date: बिहार में सितंबर में होगी शिक्षक भर्ती की परीक्षा, BPSC ने किया तारीखों का ऐलान

TRE-4 Exam Date: बिहार में सितंबर में होगी शिक्षक भर्ती की परीक्षा, BPSC ने किया तारीखों का ऐलान

BPSC TRE 4 Exam Date Released: बीपीएससी कैलेंडर में दी गई तारीख के अनुसार, 22 से 27 सितंबर 2026 के बीच एग्जाम होगा. रिजल्ट के लिए सटीक डेट की जानकारी नहीं दी गई है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Feb 2026 08:52 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर परीक्षा की तिथि जारी हो कर दी गई है. मंगलवार (17 फरवरी, 2026) की शाम बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी कैलेंडर (संशोधित कैलेंडर) में एग्जाम डेट का जिक्र किया गया है. 

जारी कैलेंडर के अनुसार, राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए सितंबर में परीक्षा होगी जबकि रिजल्ट नवंबर में जारी हो जाएगा. कैलेंडर में दी गई तारीख के अनुसार, 22 से 27 सितंबर 2026 के बीच एग्जाम होगा. हालांकि रिजल्ट के लिए सटीक डेट की जानकारी नहीं दी गई है.

इसके पहले वाले कैलेंडर में नहीं था परीक्षा का जिक्र

बता दें कि बीपीएससी की ओर से ये संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है. इसके पहले वाले कैलेंडर में टीआरई-4 की परीक्षा का जिक्र नहीं था. इसके चलते शिक्षक अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश देखने को मिला था. पटना में प्रदर्शन भी किया गया था. शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था. अब बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से संशोथि कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें टीआरई-4 की परीक्षा का जिक्र किया गया है.

टीआरई-4 के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन (BPSC TRE-4 Notification)

एक तरफ जहां चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है तो अब माना जा रहा है कि बीपीएससी की ओर से बहुत जल्द नोटिफिकेशन की सूचना भी आ जाएगी. इसमें सीटों की संख्या आदि का जिक्र होगा. माना जा रहा है कि 45 से 46 हजार के आसपास शिक्षकों की भर्ती चौथे चरण में होगी. सबसे बड़ी बात है कि टीआरई-4 में बिहार के रहने वाले अभ्यर्थियों को डोमिसाइल का लाभ मिलेगा. माना जा रहा है कि होली के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 17 Feb 2026 08:37 PM (IST)
BPSC​ BIHAR NEWS TRE-4 TRE 4 Exam
