हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअशोक चौधरी बोले- 'लोग प्रोफेसर होकर मंत्री बनते हैं और मैं…', पिता के नाम किया भावुक पोस्ट

अशोक चौधरी बोले- 'लोग प्रोफेसर होकर मंत्री बनते हैं और मैं…', पिता के नाम किया भावुक पोस्ट

Ashok Choudhary News: सहायक प्रोफेसर के रूप में एएन कॉलेज के राजनीति शास्त्र विभाग में अशोक चौधरी ने योगदान दिया है. अपने पिता को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज वो होते तो सबसे अधिक वो खुश होते.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Feb 2026 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने एएन कॉलेज को जॉइन कर लिया है. कॉलेज जॉइन करने के साथ ही मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को उन्होंने भावुक पोस्ट किया और अपने पिता को याद किया. अशोक चौधरी ने कहा कि लोग प्रोफेसर होकर मंत्री बनते हैं और मैं मंत्री बनने के बाद प्रोफेसर बन रहा हूं.

पिता को याद करते हुए अशोक चौधरी लिखते हैं, "आपका सपना साकार हुआ, पापा. जो आप देखना चाहते थे... वो आज हो रहा है… आज आप स्वयं यहां नहीं हैं, लेकिन जो आपने मेरे लिए सोचा था वो सपना आज आंखों के सामने पूरा होता दिख रहा है. आप कभी नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति की उठापटक में उलझूं. आपकी इच्छा थी कि मैं शिक्षा की राह चुनूं, प्रोफेसर बनूं, और एक स्थिर, सम्मानित जीवन जीऊं, इसीलिए आपने पीएचडी करवाई, मेरी आर्थिक स्थिरता के लिए, मेरे सुरक्षित भविष्य के लिए."

'…और एक पिता की तरह समझौता किया'

अशोक चौधरी ने कहा कि उस समय आपकी बात जिद लगती थी लेकिन आज समझ आता है वो जिद नहीं, दूरदर्शिता थी. शिक्षा के प्रति आपका वो प्रेम, वो समर्पण आज भी मेरे भीतर जीता है, लेकिन आपने मेरा जज्बा देखा, जनसेवा का पैशन देखा और एक पिता की तरह समझौता किया, जो हर पिता अपने बेटे के लिए करता है.

आगे लिखते हैं, "आपने प्रोफेसर एसपी शाही जी को कभी मेरे सामने, कभी मेरी पीठ पीछे बार-बार यही बताया कि आपकी दिली इच्छा है कि आपका बेटा प्रोफेसर बने. वो लम्हे जब आप उनसे यह कहते थे... शायद उस समय मुझे उसका मोल नहीं पता था, लेकिन आज जब उसी राह पर चल रहा हूं तो आपकी हर बात याद आती है. प्रोफेसर शाही जी के सामने की गई वो बातें, आपकी वो उम्मीद आज साकार हो रही है."

'आज आप होते तो सबसे ज्यादा खुश होते'

उन्होंने कहा, "लोग प्रोफेसर होकर मंत्री बनते हैं और मैं मंत्री बनने के बाद प्रोफेसर बन रहा हूं. आज बिहार विभूति डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह को नमन करते हुए प्रो. एसपी शाही जी, एएन कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. रेखा रानी जी एवं सम्मानित शिक्षकों की उपस्थिति में सहायक प्रोफेसर के रूप में एएन कॉलेज के राजनीति शास्त्र विभाग में अपना योगदान देने जा रहा हूं. यह आपकी शिक्षा, आपके आशीर्वाद और आपके संस्कारों का ही फल है. यह संभव हुआ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप थे. मुझे पता है आज आप होते तो सबसे ज्यादा खुश होते. आपका स्नेह और आशीर्वाद सदैव बना रहे. कोटि-कोटि नमन."

यह भी पढ़ें- अशोक चौधरी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पर बिहार में सियासत तेज, कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 17 Feb 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Ashok Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
अशोक चौधरी बोले- 'लोग प्रोफेसर होकर मंत्री बनते हैं और मैं…', पिता के नाम किया भावुक पोस्ट
अशोक चौधरी बोले- 'लोग प्रोफेसर होकर मंत्री बनते हैं और मैं…', पिता के नाम किया भावुक पोस्ट
बिहार
Nalanda Road Accident: नालंदा में 3 चचेरे भाइयों की मौत, तिलक से लौटते समय डिवाइडर से टकराई कार
बिहार: नालंदा में 3 चचेरे भाइयों की मौत, तिलक से लौटते समय डिवाइडर से टकराई कार
बिहार
मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड केस की जांच पड़ी भारी, आरोपी ने ASI विवेक कुमार को मारी गोली
मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड केस की जांच पड़ी भारी, आरोपी ने ASI विवेक कुमार को मारी गोली
बिहार
Katihar News: कटिहार में महिला की गोली मारकर हत्या, मर्डर पति का करना था, अंधेरे में हो गया मिस्टेक
कटिहार में महिला की गोली मारकर हत्या, मर्डर पति का करना था, अंधेरे में हो गया मिस्टेक
Advertisement

वीडियोज

Solar Eclipse 2026: सूतक में ना करें ये काम, वरना होगी बड़ी अनहोनी! ज्योतिषाचार्य की चेतावनी | Shani
Solar Eclipse 2026: 'खुली आंखों' से ग्रहण देखने की सलाह पर भड़के ज्योतिषाचार्य! | Surya Grahan
Iran Us Conflict: ईरान पर Trump का सख्त अल्टीमेटम न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो होगा बड़ा कदम
Bihar Breaking: नवादा में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा | Nawada News
CBSE Board Exam: आज से CBSE बोर्ड की परीक्षा शुरू, 43 लाख छात्र देंगे परीक्षा | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
दिल्ली NCR
DU में यूजीसी विवाद की बीच लिया गया बड़ा फैसला, जुलूस और प्रदर्शन पर 1 महीने तक लगी रोक
DU में यूजीसी विवाद की बीच लिया गया बड़ा फैसला, जुलूस और प्रदर्शन पर 1 महीने तक लगी रोक
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
क्रिकेट
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
बॉलीवुड
Assi BO Day 1 Prediction: 'अस्सी' बनेगी सबसे बड़ी फीमेल ओपनर? क्या तापसी पन्नू तोड़ देंगी प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड
'अस्सी' बनेगी सबसे बड़ी फीमेल ओपनर? क्या तापसी पन्नू तोड़ देंगी प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
मध्य प्रदेश
MP News: 'गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए', कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने की मांग
MP News: 'गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए', कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने की मांग
जनरल नॉलेज
Indian Air Force: इंडियन एयर फोर्स की एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं फाइटर जेट, भारत के पास कितने?
इंडियन एयर फोर्स की एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं फाइटर जेट, भारत के पास कितने?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget