हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलIsha Ambani Necklace: 250 करोड़ का हार पहनकर पहुंचीं ईशा अंबानी! होश उड़ा देने वाला है उनका ये शाही लुक!

Isha Ambani Emerald Necklace: ईशा अंबानी अपनी रॉयल लुक के लिए जानी जाती हैं. एक बार फिर 250 करोड़ के हार पहनकर फिर से लोगों के होश उड़ा दिए हैं. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में.

By : सोनम  | Updated at : 27 Feb 2026 12:01 PM (IST)
मुंबई में बुआ के बेटे विक्रम सालगांवकर की भव्य शादी में ईशा अंबानी ने एक बार फिर अपने पसंदीदा डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला पर भरोसा जताया. उनके वेडिंग लुक की झलकियां स्टाइलिस्ट अनाइता श्रॉफ अडजानिया ने साझा कीं, जिनमें ईशा का अंदाज बेहद शाही नजर आया.

ईशा ने इस खास मौके पर ट्यूल का घाघरा पहना, जिस पर सोने की जरी और जरदोजी की बारीक हाथ कढ़ाई की गई थी। इसमें मोती, क्रिस्टल, रूबी और पन्नों की जड़ाई ने इसे और भी भव्य बना दिया.
जूलरी एक्सपर्ट प्रियांशु गोयल के अनुसार, ईशा ने जो नेकलेस पहन रखा था वह काफी यूनिक था. उन्होंने ओवल शेप चोकर सेट से लेयर्ड नेकपीस पहन रखा था. इसमें डायमंड और पन्ने की लटकनें भी शामिल थीं. प्रिंयाशु ने बताया कि इस नेकलेस में गले ओवल शेप और पीयर शेप के डायमंड्स 50 कैरेट से भी अधिक के हैं. उनके मुताबिक इस नेकलेस की कीमत 250 करोड़ रुपये से अधिक है.
