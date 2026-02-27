जूलरी एक्सपर्ट प्रियांशु गोयल के अनुसार, ईशा ने जो नेकलेस पहन रखा था वह काफी यूनिक था. उन्होंने ओवल शेप चोकर सेट से लेयर्ड नेकपीस पहन रखा था. इसमें डायमंड और पन्ने की लटकनें भी शामिल थीं. प्रिंयाशु ने बताया कि इस नेकलेस में गले ओवल शेप और पीयर शेप के डायमंड्स 50 कैरेट से भी अधिक के हैं. उनके मुताबिक इस नेकलेस की कीमत 250 करोड़ रुपये से अधिक है.