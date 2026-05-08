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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में नौकरी की मांग कर रहे BPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्रों को आई चोट

पटना में नौकरी की मांग कर रहे BPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्रों को आई चोट

Patna Student Protest: पटना में बीपीएसी अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं. उनका कहना है कि दो साल से रिक्ति के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 May 2026 01:53 PM (IST)
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पटना से छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है. यहां बीपीएससी में टी4 पद की अधिसूचना जारी करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन चल रहा था. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया. इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें चोटें आई हैं. 

बताया जा रहा है कि ये छात्र 2 साल से इस रिक्ति की अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं और विलंब की अवधि में छूट के साथ इसे तुरंत जारी करने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की कार्रवाई की आलोचना की और समाज में शिक्षकों के महत्व पर जोर दिया.

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 08 May 2026 01:40 PM (IST)
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