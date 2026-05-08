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पटना में नौकरी की मांग कर रहे BPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्रों को आई चोट
Patna Student Protest: पटना में बीपीएसी अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं. उनका कहना है कि दो साल से रिक्ति के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है.
पटना से छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है. यहां बीपीएससी में टी4 पद की अधिसूचना जारी करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन चल रहा था. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया. इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें चोटें आई हैं.
बताया जा रहा है कि ये छात्र 2 साल से इस रिक्ति की अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं और विलंब की अवधि में छूट के साथ इसे तुरंत जारी करने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की कार्रवाई की आलोचना की और समाज में शिक्षकों के महत्व पर जोर दिया.
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Source: IOCL