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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर से BJP के उम्मीदवार बदलने पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'आज ऊपर वाले ने…'

बांकीपुर से BJP के उम्मीदवार बदलने पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'आज ऊपर वाले ने…'

Bankipur By-Election: प्रशांत किशोर का कहना है कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जन-बल के आगे कोई बल नहीं है. पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 10 Jul 2026 08:18 PM (IST)
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बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है. शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया. इसके बाद पार्टी की ओर से नीरज कुमार सिन्हा को कैंडिडेट बनाया गया है. इस पर अब जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की पहली प्रतिक्रिया आई है.

जन-बल के आगे कोई बल नहीं: प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने मीडिया से कहा, "हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जन-बल के आगे कोई बल नहीं है. अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे. ये (बीजेपी) दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को ईडी-सीबीआई की डर दिखाकर, किसी को खरीदकर, किसी का नामांकन रद्द कराकर, ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे. आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया. पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया."

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "लोग बता रहे थे कि बांकीपुर बीजेपी का मजबूत किला है… अब भाजपा को समझ नहीं आ रहा है कि किसको लड़ाएं. जिसको खड़ा किया वो भाग गया. अब दूसरे को लेकर आए हैं. तीन तारीख को मुकम्मल शिकस्त दी जाएगी."

यह भी पढ़ें- 'नीतीश कुमार ने CM सम्राट को लगाई फटकार, बिहार में गिरने जा रही सरकार', तेज प्रताप का बड़ा दावा

उधर दूसरी ओर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के नए उम्मीदवार के रूप में नीरज कुमार सिन्हा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे. पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. बांकीपुर से अब नीरज कुमार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे.

बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार ने क्या कहा?

उम्मीदवार की घोषणा के बाद बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की प्रतिक्रिया आई है. नीरज कुमार ने कहा, "नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में मैंने काम भी किया है. जो आदेश है मैं उसका पालन करूंगा. सभी कार्यकर्ताओं के बल पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं."

यह भी पढ़ें- Bankipur By-Election: बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Jul 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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