बांकीपुर से BJP के उम्मीदवार बदलने पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'आज ऊपर वाले ने…'

बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है. शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया. इसके बाद पार्टी की ओर से नीरज कुमार सिन्हा को कैंडिडेट बनाया गया है. इस पर अब जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की पहली प्रतिक्रिया आई है.

जन-बल के आगे कोई बल नहीं: प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने मीडिया से कहा, "हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जन-बल के आगे कोई बल नहीं है. अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे. ये (बीजेपी) दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को ईडी-सीबीआई की डर दिखाकर, किसी को खरीदकर, किसी का नामांकन रद्द कराकर, ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे. आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया. पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया."

VIDEO | Patna, Bihar: Jan Suraaj founder Prashant Kishor on claims that the BJP candidate withdrew from the Bankipore bypoll out of nervousness says, "We had said from the very beginning that there is no force greater than the people's mandate. Until now, we had seen candidates… pic.twitter.com/KOKJTWa16F — Press Trust of India (@PTI_News) July 10, 2026

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "लोग बता रहे थे कि बांकीपुर बीजेपी का मजबूत किला है… अब भाजपा को समझ नहीं आ रहा है कि किसको लड़ाएं. जिसको खड़ा किया वो भाग गया. अब दूसरे को लेकर आए हैं. तीन तारीख को मुकम्मल शिकस्त दी जाएगी."

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उधर दूसरी ओर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के नए उम्मीदवार के रूप में नीरज कुमार सिन्हा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे. पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. बांकीपुर से अब नीरज कुमार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे.

बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार ने क्या कहा?

उम्मीदवार की घोषणा के बाद बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की प्रतिक्रिया आई है. नीरज कुमार ने कहा, "नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में मैंने काम भी किया है. जो आदेश है मैं उसका पालन करूंगा. सभी कार्यकर्ताओं के बल पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं."

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