हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: बेगूसराय-मुजफ्फरपुर, सिवान और समस्तीपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल के जरिए भेजा मैसेज

बिहार: बेगूसराय-मुजफ्फरपुर, सिवान और समस्तीपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल के जरिए भेजा मैसेज

Bihar News: बिहार के बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सिवान सिविल कोर्ट को बम धमकी मिली. सूचना के बाद पुलिस ने कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है. सभी कोर्ट को खाली कराकर बम निरोधक जांच में जुट गया है.

By : धनंजय झा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Jan 2026 02:48 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में एक के बाद एक सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियों से हड़कंप मच गया है. बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सिवान और समस्तीपुर में कोर्ट परिसरों को निशाना बनाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है.

बेगूसराय में जिला जज ऋषिकांत के सरकारी ई-मेल पर धमकी भरा संदेश आने के बाद व्यवहार न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई. संदेश में तय समय का हवाला देकर विस्फोट की बात कही गई थी. एहतियातन सभी जज, वकील और कर्मचारी तुरंत परिसर से बाहर निकाले गए और सूचना एसपी को दी गई. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर सघन तलाशी शुरू की गई.

सिविल कोर्ट में बढ़ाई गई सुरक्षा

मुजफ्फरपुर में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली. जिसके बाद पूरा परिसर खाली कराया गया. वरीय अधिकारियों के साथ पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड ने जांच की. वहीं सिवान में धमकी मिलते ही कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई. आवागमन पर अस्थायी रोक लगाई गई और गहन जांच की गई. फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है. इसी तरह समस्तीपुर सिविल कोर्ट को भी धमकी मिलने पर DM-SP मौके पर पहुंचे और तलाशी अभियान चलाया गया.

ई-मेल में कोर्ट परिसर को नुकसान पहुंचाने की कही गई बात

धमकी भरे ई-मेल में कोर्ट परिसर को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी और जजों को समय से पहले बाहर निकालने की चेतावनी दी गई थी. पत्र में कुछ राजनीतिक आरोप और बाहरी संगठनों का जिक्र कर डर फैलाने की कोशिश की गई. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे संदेशों की तकनीकी जांच की जा रही है और दावों की पुष्टि नहीं हुई है.

ई-मेल की आईपी ट्रेसिंग कर रहा साइबर सेल

साइबर सेल ई-मेल की आईपी ट्रेसिंग और तकनीकी जांच कर रही है. सभी प्रभावित कोर्ट परिसरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, जनता अफवाहों पर ध्यान न दे. जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 28 Jan 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Begusarai Muzaffarpur Bomb Blast Civil Court BIHAR NEWS
