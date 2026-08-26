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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनवगछिया में मजदूरों की नाव डूबी, 20 रेस्क्यू, 2 मजदूर लापता

नवगछिया में मजदूरों की नाव डूबी, 20 रेस्क्यू, 2 मजदूर लापता

Bhagalpur में बीते दो दिन पहले रात करीब 2 बजे राघोपुर में तटबंध टूट गया था. इसके बाद युद्धस्तर पर मरम्मत और फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा था.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 26 Aug 2026 04:31 PM (IST)
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बिहार स्थित भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में स्थित राघोपुर में तटबंध के फ्लड फाइटिंग में लगे मजदूरों की नाव अचानक डूब गई. नाव पर 22 मजदूर सवार थे, जिनमें से 20 मजदूरों को एसडीआरएफ की टीम ने फौरन बाहर निकाल लिया, जबकि दो मजदूर अभी भी लापता है.

घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मजदूर फ्लड फाइटिंग के काम में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं. इसी दौरान अचानक नाव पलट गई. मजदूरों ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई. आनन-फानन में 21 मजदूर किसी तरह तैरते हुए बाहर निकले, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने तेज धार से सुरक्षित बाहर निकाला. वहीं, एक मजदूर अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है.

बता दें कि बीते दो दिन पहले रात करीब 2 बजे राघोपुर में तटबंध टूट गया था. इसके बाद युद्धस्तर पर मरम्मत और फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा था. इसी दौरान अचानक नाव पलटने की घटना के बाद अफरातफरी की स्थिति बन गई.

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भागलपुर में अलर्ट जारी

इन सबके बीच  भागलपुर में आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है. एक विज्ञप्ति में कहा गया कि जल संसाधन विभाग द्वारा इस घटना पर त्वरित सतर्कता बरतते हुए वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के सभी गेटों (36 गेट) को खोला गया है एवं गंडक बराज पर मुख्यालय स्तर से अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में एक तकनीकी दल को भेजा गया है. साथ ही गंडक नदी बेसिन में अवस्थित सभी जिलों में चेतावनी संवाद जारी कर दिया गया है. इस संबंध में विभागीय पदाधिकारियों को संभावित आकस्मिक स्थिति के मद्देनजर सभी आवश्यक तैयारियों सुनिश्चित करते हुए लगातार चौकसी एवं निगरानी बरतने हेतु निदेशित किया गया है. इस क्रम में बाढ की स्थिति से निपटने हेतु सामग्रियों के भंडारण एव तटबंधों के सतत् निरीक्षण का पुख्ता इंतजाम किया गया है.

Published at : 26 Aug 2026 04:16 PM (IST)
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Flood Bhagalpur News BIHAR NEWS
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