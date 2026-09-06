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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार बाढ़ में 20 लाख लोग फंसे! तेजस्वी ने केंद्र से कर दी बड़ी मांग

बिहार बाढ़ में 20 लाख लोग फंसे! तेजस्वी ने केंद्र से कर दी बड़ी मांग

तेजस्वी यादव ने बिहार की बाढ़ को लेकर सरकार पर हमला बोला. उन्होंने 19 जिलों में भीषण बाढ़ और 20 लाख से अधिक लोगों के प्रभावित होने का दावा किया. साथ ही केंद्र से 5 हजार करोड़ मांगे हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 06 Sep 2026 04:20 PM (IST)
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बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि बिहार का 76 फीसदी भूभाग बाढ़ग्रस्त है और 19 जिले इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में हैं. तेजस्वी के मुताबिक, 20 लाख से अधिक लोग बाढ़ की आपदा में फंसे हुए हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा कि बाढ़ से पशुपालकों को भी भारी नुकसान हुआ है. उनके मुताबिक, कई पशुपालकों के मवेशी बाढ़ के पानी में डूबकर बह गए हैं. उन्होंने सार्वजनिक ढांचे को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का दावा किया और कहा कि हजारों करोड़ रुपये की जान-माल की क्षति हुई है.

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बिहार सरकार पर लगाया उदासीनता का आरोप

आरजेडी नेता ने बिहार सरकार पर बाढ़ पीड़ितों की सहायता को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार की स्थिति को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की. तेजस्वी ने कहा कि राज्य इस समय बड़े संकट से गुजर रहा है और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत की जरूरत है.

केंद्र से 5 हजार करोड़ की मांग

तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से बिहार की बाढ़ को ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने की मांग की. साथ ही उन्होंने तत्काल 5 हजार करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता देने की अपील की. उन्होंने राहत और बचाव कार्यों के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का सहयोग सुनिश्चित करने की भी मांग रखी.

तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार का तत्काल दौरा करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का सर्वेक्षण करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को हालात का जायजा लेकर प्रभावित लोगों तक तुरंत राहत पहुंचाने की पहल करनी चाहिए.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 06 Sep 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Bihar Flood Patna News BIHAR NEWS
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