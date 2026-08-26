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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब वाले फैसले पर चिराग पासवान बोले- 'कोई घूंघट...'

इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब वाले फैसले पर चिराग पासवान बोले- 'कोई घूंघट...'

केंद्रीय मंत्री और लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब वाले फैसले पर प्रतिक्रिया दी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 26 Aug 2026 03:24 PM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक छात्रा द्वारा स्कूल में हिजाब पहनने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल ड्रेस कोड का पालन करना होगा. इस मामले में सियासी और धार्मिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है.

लोजपा (रामविलास) चीफ ने कहा कि यकीनन मेरा मानना ​​है कि इस फैसले पर दोबारा विचार करने की गुंजाइश है. पहनावे को लेकर धार्मिक आधार पर भेदभाव करना मैं और मेरी पार्टी इसे उचित नहीं मानते. हर धर्म की अपनी परंपराएं,आचरण हैं, पहनावा और रीति-रिवाज होते हैं. ऐसे में इन व्यक्तिगत विषयों पर पाबंदी लगाना मैं या मेरी पार्टी उचित नहीं मानते. कहीं पर घूंघट पहनने की परंपरा है, कहीं हिजाब की. संसद में भी एक दिन विषय उठा था लुंगी को लेकर. ये ऐसे विवाद हैं जिनमें नहीं पड़ना चाहिए. यह व्यक्तिगत सोच और आस्था का विषय है. 

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'हम लोग मंदिर जाते हैं तो...'

पासवान ने कहा कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो धोती कुर्ता पहनकर जाते हैं. गमछा रखते हैं. ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यह उचित है. जिस समाज के लिए यह फैसला लिया गया है, मुस्लिम वर्ग की जरूर अपनी चिंता है. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर मैं मानता हूं कि ऊपरी अदालतों में शायद इसको दोबारा से रिकंसीडर जरूर किया जाए.

बता दें प्रयागराज के अतरसुइया थाना अंतर्गत टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी ने अपनी मां के जरिए यह याचिका दायर की थी. रिजवी ने इस स्कूल से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और वह इसी स्कूल में 11वीं कक्षा में प्रवेश ले रही है. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने कहा,  हमने याचिकाकर्ता से जुड़ी विभिन्न कक्षाओं की तस्वीरें देखी हैं और केवल उसे छोड़कर किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना है. यहां तक कि जिस धार्मिक समुदाय से वह आती है, उस समुदाय की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना है.’ 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 26 Aug 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Allahabad High Court BIHAR NEWS
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