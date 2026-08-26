इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब वाले फैसले पर चिराग पासवान बोले- 'कोई घूंघट...'
केंद्रीय मंत्री और लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब वाले फैसले पर प्रतिक्रिया दी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक छात्रा द्वारा स्कूल में हिजाब पहनने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल ड्रेस कोड का पालन करना होगा. इस मामले में सियासी और धार्मिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है.
लोजपा (रामविलास) चीफ ने कहा कि यकीनन मेरा मानना है कि इस फैसले पर दोबारा विचार करने की गुंजाइश है. पहनावे को लेकर धार्मिक आधार पर भेदभाव करना मैं और मेरी पार्टी इसे उचित नहीं मानते. हर धर्म की अपनी परंपराएं,आचरण हैं, पहनावा और रीति-रिवाज होते हैं. ऐसे में इन व्यक्तिगत विषयों पर पाबंदी लगाना मैं या मेरी पार्टी उचित नहीं मानते. कहीं पर घूंघट पहनने की परंपरा है, कहीं हिजाब की. संसद में भी एक दिन विषय उठा था लुंगी को लेकर. ये ऐसे विवाद हैं जिनमें नहीं पड़ना चाहिए. यह व्यक्तिगत सोच और आस्था का विषय है.
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'हम लोग मंदिर जाते हैं तो...'
पासवान ने कहा कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो धोती कुर्ता पहनकर जाते हैं. गमछा रखते हैं. ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यह उचित है. जिस समाज के लिए यह फैसला लिया गया है, मुस्लिम वर्ग की जरूर अपनी चिंता है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर मैं मानता हूं कि ऊपरी अदालतों में शायद इसको दोबारा से रिकंसीडर जरूर किया जाए.
बता दें प्रयागराज के अतरसुइया थाना अंतर्गत टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी ने अपनी मां के जरिए यह याचिका दायर की थी. रिजवी ने इस स्कूल से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और वह इसी स्कूल में 11वीं कक्षा में प्रवेश ले रही है. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने कहा, हमने याचिकाकर्ता से जुड़ी विभिन्न कक्षाओं की तस्वीरें देखी हैं और केवल उसे छोड़कर किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना है. यहां तक कि जिस धार्मिक समुदाय से वह आती है, उस समुदाय की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना है.’