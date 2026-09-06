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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सत्ता के करीबियों को पुलिस...', स्वतंत्र भारद्वाज पर नेहा बोरा का बयान

'सत्ता के करीबियों को पुलिस...', स्वतंत्र भारद्वाज पर नेहा बोरा का बयान

स्वतंत्र भारद्वाज की पुलिस कस्टडी पर AISA की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा ने बयान देते हुए कहा है कि देश में सत्ता में बैठे लोगों से अगर जान-पहचान हो, तो वह किसी पर भी हमला कर सकता है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 06 Sep 2026 02:18 PM (IST)
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स्वतंत्र भारद्वाज की पुलिस कस्टडी पर AISA की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा का बयना सामने आया है, जिसे लेकर स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थकों में हलचल तेज हो गई है. उन्होंने कहा कि इस देश में ऊपर से लेकर नीचे तक हिंसा अब आम बात हो गई है. यह चीज अब आम हो चुकी है कि सड़क पर चलता कोई भी शख्स किसी के साथ भी हिंसा कर सकता है, सिर्फ इस शर्त पर कि उसके सत्ता में बैठे लोगों से जान-पहचान हो, तो वह किसी पर भी हमला कर सकता है.

नेहा बोरा ने कहा कि अब देखिए कैसे दिल्ली में स्वतंत्र भारद्वाज पर FIR कराने और उसे गिरफ्तार कराने के लिए दिल्ली पुलिस के सामने धरना देना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ दो मुस्लिम पत्रकारों को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के एक कार्यक्रम से उठा लिया जाता है और उनके साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट की जाती है, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं की जाती.

उन्होंने कहा कि जनता को खुद देखना चाहिए कि जहां आम लोगों और पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहां ऐसे लोग भी हैं जो कैमरे पर हिंसा करने और किसी की जान लेने की बात कबूल करते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती. यह दिखाता है कि यह दोहरी व्यवस्था है, जहां पुलिस नियम-कानून के बजाय राजनीतिक आदेशों का पालन करती दिखती है और सत्ता के करीबियों को बचाती है.

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'हर उस आम नागरिक को चेतावनी, जो बीजेपी का करता है समर्थन'

स्वतंत्र भारद्वाज के दिए गए बयान, जिसमें वे कहते हैं कि 'अगर मुझ पर इस मामले में कोई कार्रवाई भी होती है या मैं जेल भी जाता हूं तो बाहर आकर फिर से उनका इलाज कर दूंगा.' इस बयान पर नेहा बोरा ने कहा कि 'जब ऐसे काम करने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी और छूटने के बाद वे इसे दोहराएंगे, तो यह पीड़िता या उसके साथ खड़े लोगों को सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि हर उस आम नागरिक के लिए चेतावनी है जो बीजेपी का समर्थन करता है या ऐसे नफरती गुंडों का समर्थन करता है. आज वे पीड़िता जैसे लोगों को निशाना बना रहे हैं, कल वे आपके बच्चों को भी निशाना बना सकते हैं."

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 06 Sep 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Swatantra Bhardwaj
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