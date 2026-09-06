कटिहार में बाढ़ का कहर! गांव डूबे, घर छोड़ ऊंचे स्थानों पर पहुंचे लोग

बिहार के कटिहार जिले के अमदाबाद प्रखंड में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है. गंगा और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर से प्रखंड के अधिकांश गांव पानी से घिर गए हैं. कई जगहों पर बाढ़ का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर चुका है. इससे ग्रामीणों के सामने रहने, खाने-पीने और आवागमन का संकट खड़ा हो गया है.

पार दियारा, दक्षिणी करीमुल्लापुर, पूर्वी करीमुल्लापुर, भवानीपुर खट्टी, दुर्गापुर, चौकिया पहाड़पुर और उत्तरी करीमुल्लापुर समेत कई पंचायतों के गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. मेघु टोला, जलेबी टोला और झब्बू टोला में भी पानी फैल गया है. कई परिवार घर छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं.

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सड़कें डूबीं, नाव से हो रहा आवागमन

बाढ़ के पानी में मुख्य मार्ग और ग्रामीण संपर्क सड़कें डूबने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ग्रामीणों को जरूरी काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है. आवश्यक सामान की आवाजाही भी मुश्किल हो गई है. जलजमाव के कारण कई विद्यालय भी प्रभावित हुए हैं और स्कूल परिसरों में पानी भर गया है.

भोजन-पेयजल का संकट गहराया

अमदाबाद प्रमुख प्रतिनिधि माथुर मंडल के मुताबिक, बाढ़ के कारण लोगों के सामने भोजन, पेयजल, विद्यालय और आवागमन से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं. ग्रामीणों का कहना है कि मेघु टोला, जलेबी टोला और झब्बू टोला में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा गंभीर हैं. कई परिवार सूखे खाद्य पदार्थों के सहारे गुजारा कर रहे हैं.

ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत सामग्री, भोजन और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है. साथ ही पर्याप्त संख्या में नाव चलाने और ऊंचे स्थानों पर शरण लिए परिवारों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की अपील की गई है.

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