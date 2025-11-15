हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार की ये 11 सीटें जीतकर बीजेपी ने दिए नए समीकरण के संकेत! NDA के सहयोगियों की भी उड़ेगी नींद?

बिहार की ये 11 सीटें जीतकर बीजेपी ने दिए नए समीकरण के संकेत! NDA के सहयोगियों की भी उड़ेगी नींद?

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव 2025 में आरक्षित सीटों पर एनडीए ने एकतरफा जीत दर्ज की. बीजेपी ने 11 में 11 SC सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट बनाया, जबकि महागठबंधन सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 15 Nov 2025 10:48 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरक्षित सीटों पर इस बार एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखने को मिली. खासकर बीजेपी ने रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए अपने हिस्से आई सभी 11 अनुसूचित जाति (SC) सीटों पर जीत हासिल की. यह प्रदर्शन पार्टी के इतिहास में अब तक का सबसे शानदार स्ट्राइक रेट माना जा रहा है. 2020 में जहां बीजेपी ने 9 SC सीटें जीती थीं, वहीं इस बार उसने 11 में 11 दर्ज कर सौ फीसदी जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया.

आरक्षित सीटों पर बीजेपी का 100% स्ट्राइक रेट 2025 के चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बनकर सामने आया है. यह प्रदर्शन न केवल संगठनात्मक मजबूती को दिखाता है बल्कि दलित वोटर्स में एनडीए की बढ़ती पकड़ का संकेत भी देता है.

अब माना जा रहा है कि दलित सीटों पर बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन से NDA की उन सहयोगी दलों की नींद भी उड़ गई है, जिनका बड़ा वोट बैंक एससी वोटर्स हैं. चिराग पासवान या जीतन राम मांझी के लिए यह चिंता की बात है कि अगर रिजर्व सीटों पर बीजेपी को मतदाताओं को पूरा साथ मिल रहा है तो आगे चलकर एनडीए में उनकी जरूरत खत्म हो सकती है.

महागठबंधन सिंगल डिजिट में सिमटा, एनडीए का दबदबा 

राज्य की कुल 40 आरक्षित सीटों 38 SC और 2 ST में एनडीए ने एकतरफा जीत दर्ज की. एनडीए ने 34 SC सीटों और 1 ST सीट पर कब्जा कर लिया, जबकि महागठबंधन केवल 4 SC और 1 ST सीट पर सिमट कर रह गया. 2020 के चुनाव में जहां मुकाबला करीबी था, वहीं 2025 में यह एकतरफा हो गया.

जेडीयू और बीजेपी ने लिखी नई सफलता कहानी

एनडीए की सफलता में जेडीयू और बीजेपी दोनों की बड़ी भूमिका रही. जेडीयू ने 16 में से 13 SC सीटें जीतीं, जो पिछली बार की तुलना में बड़ी छलांग है. वहीं बीजेपी का शत-प्रतिशत स्ट्राइक रेट हर तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है. चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने 8 में से 5 सीटें जीतीं, जबकि जीतन राम मांझी की हम ने 4 में से 4 सीटें जीतकर अपनी पकड़ मजबूत की.

महागठबंधन की करारी हार, कांग्रेस-वामदल पूरी तरह साफ

महागठबंधन के लिए यह चुनाव बेहद निराशाजनक रहा. RJD ने 20 SC सीटों पर लड़कर सिर्फ 4 सीटें जीतीं. कांग्रेस ने 12 सीटों पर मैदान में उतरकर एक भी सीट नहीं जीती. CPI(ML)L और CPI भी खाता नहीं खोल सके. कई सीटों पर महागठबंधन की पार्टियों के बीच ही मुकाबले देखने को मिले- जैसे राजापाकर में कांग्रेस बनाम CPI और सिकंदरा में RJD बनाम कांग्रेस जिससे वोटों का बिखराव हुआ और एनडीए को सीधा फायदा मिला.

रूझान क्यों बदले? दलित वोटर्स ने एनडीए को क्यों चुना?

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जेडीयू और केंद्र सरकार की योजनाओं, खासकर महादलित समुदायों पर केंद्रित कार्यक्रमों ने एनडीए को लाभ पहुंचाया. बीजेपी ने अपने सहयोगियों LJP(RV) और हम को आरक्षित सीटों पर पर्याप्त जगह दी, जिससे सामाजिक समीकरण मजबूत हुए. कांग्रेस का दावा है कि सीट बंटवारे ने उन्हें नुकसान पहुंचाया, लेकिन परिणामों ने बता दिया कि दलित वोटर इस बार पूरी तरह एनडीए के साथ खड़े नजर आए.

ये भी पढ़िए- Bhagalpur Election Result 2025: भागलपुर में बीजेपी की पैठ, जेडीयू ने जीती दो सीटें, आरजेडी का सूपड़ा साफ

Published at : 15 Nov 2025 10:48 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Narendra Modi Tejashwi Prasad Yadav Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
इंडिया
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: क्या तान्या मित्तल के दिल में हैं अमाल मलिक के लिए फीलिंग्स? नीलम गिरी ने बताया सारा सच
क्या तान्या मित्तल के दिल में हैं अमाल मलिक के लिए फीलिंग्स? नीलम गिरी ने अब बता दिया सच
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
इंडिया
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: क्या तान्या मित्तल के दिल में हैं अमाल मलिक के लिए फीलिंग्स? नीलम गिरी ने बताया सारा सच
क्या तान्या मित्तल के दिल में हैं अमाल मलिक के लिए फीलिंग्स? नीलम गिरी ने अब बता दिया सच
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल
हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: चुनाव जीतने वाले नेताओं को क्या पहले दिन से मिलने लगेगी विधायक की सैलरी, क्या है नियम?
चुनाव जीतने वाले नेताओं को क्या पहले दिन से मिलने लगेगी विधायक की सैलरी, क्या है नियम?
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget