'एग्जिट पोल झूठ नहीं होता', रामकृपाल यादव बोले- हार को स्वीकार नहीं कर रहे तेजस्वी यादव
Bihar Exit Poll 2025: रामकृपाल यादव ने कहा कि जनता का जनादेश स्वीकारना चाहिए. एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है, इस पर कहा कि लहर है.
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजे शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को जारी होंगे. उससे पहले जारी हुए एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बयानबाजी शुरू है. वजह है कि ज्यादातर एजेंसियां एनडीए की सरकार बना रही हैं. वहीं विपक्ष का दावा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगा. आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने तो एग्जिट पर पर सवाल उठाया है, साथ ही यह कहा है कि उनकी सरकार बनेगी और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा. इस बीच बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने उन पर पलटवार किया है.
दानापुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने बुधवार (12 नवंबर, 2025) को मीडिया से बातचीत में बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर कहा, "तेजस्वी यादव हार गए हैं और वो अपनी हार को स्वीकार नहीं रहे हैं… कभी चुनाव आयोग पर, कभी मीडिया पर, कभी एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. जनता का जनादेश स्वीकारना चाहिए. एग्जिट पोल कभी झूठा नहीं होता..."
एनडीए की लहर है: रामकृपाल यादव
सांसद पप्पू यादव यादव एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं इस पर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा, "...पप्पू यादव का जवाब हम नहीं देना चाहते हैं. पप्पू यादव पांच-पांच मिनट में बयान बदलते रहते हैं. उनकी सोच बदलती रहती है." एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है, इस पर कहा कि लहर है. पिछले सालों में एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया है. उसी का असर है. एक-एक आदमी काम से प्रभावित है. एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं उसी का असर है.
एग्जिट पोल पर किसने क्या कहा?
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर कहा, "बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझकर एग्जिट पोल करवा रही है और अपने लोगों से करवा रही है."
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर कहा, "मुझे एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है… हमें उम्मीद है कि महागठबंधन जीतेगा..."
