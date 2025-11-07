भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव छपरा से चुनावी लड़ रहे हैं. बीते गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को पहले चरण में छपरा में मतदान हुआ. खेसारी लाल यादव ने भी वोट दिया. इस बीच खेसारी लाल यादव एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पावरस्टर और बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह ने करारा जवाब दिया है.

पटना में पत्रकारों से बीते गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को पवन सिंह बात कर रहे थे. पवन सिंह से पूछा गया कि खेसारी लाल यादव लगातार भोजपुरी गानों को लेकर तमाम आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी शीर्ष के लोग थे उनके द्वारा प्रथा शुरू की गई जिसको अब वो आगे बढ़ा रहे हैं. इस पर पवन सिंह ने कहा, "मैं तो चाहता हूं कि नहीं ही बोलूं लेकिन आप लोग माइक लगा दे रहे हैं कि मैं कोई जवाब दूं."

'…इसकी कोई गारंटी नहीं'

पवन सिंह ने कहा, "एक कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए… वही उनका हाल है. वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है. हम तो एक और चीज देखें हैं… कब ऊ बीवी के बहिन बना लिहें… कब ऊ बहिन के बीवी बना लिहें… इसकी कोई गारंटी नहीं है."

बता दें कि खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू में यह कहा है, "मेरी पत्नी है मैं उसको घर में प्यार भी करता हूं, लेकिन जब बाहर उसके साथ जाता हूं तो एक भाई की तरह जाता हूं, कि इस बहन की सुरक्षा करनी है. हथियार बनकर रहना है."

उधर खेसारी लाल यादव के राम मंदिर वाले बयान पर दिनेश लाल यादव ने पलटवार किया है. कहा, "तुम्हारा गाना सुनकर कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी गाना गाते हो न… तुम्हारी फिल्म देखकर कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी फिल्म बनाते हो न… हर संस्थान का अपना अलग विषय है… काम है. ये राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ा है समझ नहीं आ रहा है. यहां एयरपोर्ट है… तो पूछिएगा कि यहां एयरपोर्ट तोड़कर कॉलेज बना दें?"

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील