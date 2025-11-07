हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील

बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील

Bihar Election 2025 Voting Percentage: नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया. कहा कि पिछले वर्षों में बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 07 Nov 2025 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है. बिहार ने इतिहास रचा है. बीते गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को पहले चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत 64.66 रहा. इस पर आज (शुक्रवार) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी. साथ ही लोगों से अगले चुनाव के लिए बड़ी अपील भी की.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद. पिछले वर्षों में बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है. अब समय है बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का."

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, "लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है. बिहार के लोगों से आग्रह है कि आने वाली 11 तारीख को दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें, ताकि बिहार और आगे बढ़े. सबका सम्मान हो, सबका विकास हो."

2010 से बेहतर नतीजे का पार्टी ने किया दावा

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बिहार में पहले चरण के मतदान में 64% से अधिक की ऐतिहासिक वोटिंग पर कहा, "देखें, ये अभूतपूर्व मतदान है और इसने सुनिश्चित किया है कि हम 2010 से बेहतर नतीजे लेकर आएंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यशस्वी जोड़ी ने बिहार का कायाकल्प किया है..."

संजय झा बोले- विपक्ष की उम्मीदों पर फिर गया पानी

जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, "इस चुनाव में करारी हार सामने देखकर हताश विपक्ष तरह-तरह के बहाने बनाने और नैरेटिव गढ़ने की कोशिशों में जुट गया है. विपक्ष के लोग मतदान के दौरान दिनभर यह मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग स्लो मतदान करा रहा है! लेकिन, शाम में जब यह आंकड़ा सामने आया कि बिहार में स्लो मतदान नहीं, बल्कि ऐतिहासिक मतदान हुआ है, तो विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फिर गया."

यह भी पढ़ें- मतदान प्रतिशत बढ़ने के पीछे कारण क्या? नीतीश-लालू का जिक्र कर प्रशांत किशोर ने कही बड़ी बात

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 07 Nov 2025 12:07 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Elections 2025 Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'52 सालों तक नहीं फहराया तिरंगा, अंग्रेजों का दिया साथ', RSS पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे
'52 सालों तक नहीं फहराया तिरंगा, अंग्रेजों का दिया साथ', RSS पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'52 सालों तक नहीं फहराया तिरंगा, अंग्रेजों का दिया साथ', RSS पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे
'52 सालों तक नहीं फहराया तिरंगा, अंग्रेजों का दिया साथ', RSS पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
ट्रेंडिंग
7 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी हुई तो दुल्हन ने दिखाया गजब का स्वैग, आशिकों की आंखों में आ जाएंगे आंसू
7 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी हुई तो दुल्हन ने दिखाया गजब का स्वैग, आशिकों की आंखों में आ जाएंगे आंसू
जनरल नॉलेज
कोई खिलाड़ी कैसे वापस लेता है संन्यास, इसके लिए क्या होता है प्रोसेस?
कोई खिलाड़ी कैसे वापस लेता है संन्यास, इसके लिए क्या होता है प्रोसेस?
हेल्थ
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget