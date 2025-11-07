बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है. बिहार ने इतिहास रचा है. बीते गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को पहले चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत 64.66 रहा. इस पर आज (शुक्रवार) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी. साथ ही लोगों से अगले चुनाव के लिए बड़ी अपील भी की.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद. पिछले वर्षों में बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है. अब समय है बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का."

— Nitish Kumar (@NitishKumar) November 7, 2025

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, "लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है. बिहार के लोगों से आग्रह है कि आने वाली 11 तारीख को दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें, ताकि बिहार और आगे बढ़े. सबका सम्मान हो, सबका विकास हो."

2010 से बेहतर नतीजे का पार्टी ने किया दावा

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बिहार में पहले चरण के मतदान में 64% से अधिक की ऐतिहासिक वोटिंग पर कहा, "देखें, ये अभूतपूर्व मतदान है और इसने सुनिश्चित किया है कि हम 2010 से बेहतर नतीजे लेकर आएंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यशस्वी जोड़ी ने बिहार का कायाकल्प किया है..."

संजय झा बोले- विपक्ष की उम्मीदों पर फिर गया पानी

जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, "इस चुनाव में करारी हार सामने देखकर हताश विपक्ष तरह-तरह के बहाने बनाने और नैरेटिव गढ़ने की कोशिशों में जुट गया है. विपक्ष के लोग मतदान के दौरान दिनभर यह मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग स्लो मतदान करा रहा है! लेकिन, शाम में जब यह आंकड़ा सामने आया कि बिहार में स्लो मतदान नहीं, बल्कि ऐतिहासिक मतदान हुआ है, तो विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फिर गया."

