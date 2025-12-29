हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTripura Youth Death In Dehradun: नस्लीय हमले में त्रिपुरा के युवक की मौत, 5 आरोपी गिरफ्तार; जांच रिपोर्ट में क्रूरता का खुलासा

Tripura Youth Death In Dehradun: नस्लीय हमले में त्रिपुरा के युवक की मौत, 5 आरोपी गिरफ्तार; जांच रिपोर्ट में क्रूरता का खुलासा

Tripura Youth Death In Dehradun: देहरादून में हुई त्रिपुरा के छात्र की हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. नस्लीय हमले में बुरी तरह घायल हुए युवक की कई दिनों बाद अस्पताल में मौत हो गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 29 Dec 2025 11:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

त्रिपुरा के 24 वर्षीय छात्र एंजेल चकमा की देहरादून में हुए हमले के बाद मौत हो गई है. ग्राफिक एरा अस्पताल की एक मेडिकल रिपोर्ट से छात्र को गंभीर चोटें लगने का खुलासा हुआ है. उत्तराखंड सरकार ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमले को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है. 

अस्पताल की ​​जांच रिपोर्ट में मृतक छात्र की पीठ और सिर में गहरे घाव पाए गए हैं. उसके पैर पर कई खरोंचें थीं, जबकि शरीर के दाहिने हिस्से (ऊपरी और निचले दोनों अंगों) में गंभीर चोट के निशान थे और दाहिनी ओर लकवा मार गया था. इसके अलावा रिपोर्ट में रीढ़ की हड्डी में चोट और मस्तिष्क में दरारें भी बताई गईं हैं.

क्या है पूरा मामला
देहरादून के सेलाकुई पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क किनारे स्थित एक ढाबे पर 9 दिसंबर को कथित नस्लीय दुर्व्यवहार के विरोध में शुरू हुई घटना देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गई. बताया जाता है कि एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल चकमा पर नशे में धुत कुछ लोगों ने नस्लीय टिप्पणियां कीं. जब दोनों भाइयों ने विरोध किया तो हाथापाई होने लगी. इस दौरान एंजेल पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

देहरादून के एसएसपी ने क्या बताया
देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी नशे में लग रहे थे और कुछ ही मिनटों में स्थिति बेकाबू हो गई. सिर और पीठ पर चोट लगने से एंजेल मौके पर ही गिर पड़ा और उसे तुरंत ग्राफिक एरा अस्पताल ले जाया गया, जहां 17 दिनों से अधिक समय तक उसका इलाज चला और 26 दिसंबर को चोटों के कारण उसकी मौत हो गई.

कितने लोग हुए गिरफ्तार
एंजेल के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया. पुलिस अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं जिन्हें किशोर सुधार गृह भेजा गया है. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अवनीश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज ख्वास, सुमित और आयुष बरोनी के रूप में हुई है. एक संदिग्ध फिलहाल फरार है, जिसके नेपाल भाग जाने का संदेह है. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर सूचना देने वाले को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है और उसे ढूंढने में सहायता के लिए एक टीम भेजी गई है.

ये भी पढ़ें

Rain Alert: नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी

Published at : 29 Dec 2025 11:51 AM (IST)
Tags :
Death Tripura UK DEHRADUN Angel Chakma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Powerful Army: दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
बिहार
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
इंडिया
Rain Alert: नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Aravalli विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CJI की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी | Breaking
Rupee टूट गया , 2025 में India की Economy पर Double Attack | Paisa Live
Unnao Case: Kuldeep Singh Senger की बढ़ेगी मुश्किलें? उन्नाव केस में SC आज सुनाएगा फैसला | Breaking
Delhi Fog: घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल, उड़ानों और रेल सेवा प्रभावित | Weather | IMD Alert |Breaking
Delhi Fog: Delhi में यात्रा पर पड़ रहा घने कोहरे का असर, घने कोहरे को लेकर जारी की एडवाइजरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Powerful Army: दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
बिहार
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
इंडिया
Rain Alert: नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
टेलीविजन
कभी कबाड़ बेचकर कमाती थी पैसे, फिर बन बैठी टीवी की टॉप एक्ट्रेस, आज है करोड़ों में नेटवर्थ
कभी कबाड़ बेचकर कमाती थी पैसे, आज है करोड़ों में नेटवर्थ
हेल्थ
Young Women Health Issues: चाय-बिस्किट से लेकर लेट नाइट जंक फूड तक… 10 में से 4 लड़कियों की सेहत पर भारी पड़ रही ये डाइट
चाय-बिस्किट से लेकर लेट नाइट जंक फूड तक… 10 में से 4 लड़कियों की सेहत पर भारी पड़ रही ये डाइट
यूटिलिटी
तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामले, फोन पर आ रही कॉल स्कैमर की या नहीं, कैसे पहचानें?
तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामले, फोन पर आ रही कॉल स्कैमर की या नहीं, कैसे पहचानें?
नौकरी
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget