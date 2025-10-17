हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितनी सीटों पर होगी NDA की जीत? नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री? सांसद रवि किशन का बड़ा बयान

कितनी सीटों पर होगी NDA की जीत? नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री? सांसद रवि किशन का बड़ा बयान

Bihar Assembly Elections 2025: बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि बिहार में पीएम मोदी और सीएम नीतीश का कोई विकल्प नहीं है. सच तो यह है कि बिहार विकास के साथ खड़ा है और हमेशा रहेगा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Oct 2025 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के बीच बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को पटना पहुंचे. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने 2025 में एनडीए की कितनी सीटों पर जीत होगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसको लेकर बड़ा बयान दिया.

बिहार विधानसभा चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, "...पीएम मोदी और अमित शाह के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपने फैसलों पर अडिग रहेंगे. मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हैं." एक सवाल के जवाब में आगे कहा, "यह ऐतिहासिक जीत होगी, 170 सीटें पार होंगी. बिहार में पीएम मोदी और सीएम नीतीश का कोई विकल्प नहीं है. सच तो यह है कि बिहार विकास के साथ खड़ा है और हमेशा रहेगा."

रवि किशन ने बताया क्या है जनता का मिजाज

न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में रवि किशन ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, "जनता का मिजाज पीएम मोदी-नीतीश कुमार को दोबारा लाने का है... जनता का मिजाज विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है. युवा अपना भविष्य देख रहा है. रोजगार दिया जाएगा."

'वे लोग कहते हैं… हम लोग करते हैं'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इस बयान पर कि हर घर में एक सरकारी नौकरी वो देंगे. इस पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद ने कहा, "वे लोग कहते हैं, हम लोग करते हैं. पीएम मोदी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है… इसलिए विश्व के सबसे बड़े नेता हैं. हम लोग बोलते नहीं हैं. मोदी जी जैसे लोग सदियों में अवतरित होते हैं. ऐसा बनना किसी के बस की बात नहीं है. संत हैं. फकीर आदमी हैं. सोच मजबूत है. आज 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, 4 करोड़ लोगों को मकान मिला, पांच लाख इलाज के लिए, कभी सोचे थे? आज पटना एयरपोर्ट देखे, लगा लंदन का एयरपोर्ट है.

अजीत कुमार, पटना

Published at : 17 Oct 2025 11:55 AM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Nitish Kumar Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS RAVI KISHAN
