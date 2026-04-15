बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी को उन्हीं की पार्टी के सहयोगी और लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बधाई दी. बीजेपी सांसद ने कहा कि लेकिन सच्चाई ये भी है कि साथ-साथ इस बात को न भूलें कि नीतीश कुमार इस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपनी कुर्सी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को सौंपी है.

एनडीए की सरकार को लेकर आगे बढ़ेंगे- रूडी

राजीव प्रताप रूडी ने कहा, "लेकिन ये सरकार एनडीए की है. एनडीए की सरकार को हम लोग फिर आगे लेकर बढ़ेंगे. लेकिन नीतीश कुमार जी का बड़ा निर्णय, एनडीए का ये बड़ा निर्णय, सरकार एनडीए की ही है चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों या सम्राट जी."

VIDEO | Patna: “It is a major decision by Nitish Kumar… In any case, it is an NDA government, whether the CM is Nitish Kumar or Samrat Choudhary,” says BJP MP Rajiv Pratap Rudy.



(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/aNy4tg9uuq — Press Trust of India (@PTI_News) April 15, 2026

नीतीश कुमार के विकास मॉडल को आगे बढ़ाएंगे- गिरिराज सिंह

वहीं, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा, "ये एक तरह से एनडीए-2 है. नीतीश कुमार के विकास मॉडल को सम्राट चौधरी आगे बढ़ाएंगे."

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पीएम मोदी-नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलेगा- मंगल पांडेय

बीजेपी नेता मंगल पांडेय ने कहा, "नए सीएम सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई. हमें पूरी उम्मीद है कि पिछले दो दशक में जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है, उसी तरह पूरी एनडीए विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएगी. पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का सहयोग और मार्गदर्शन इस नई सरकार को मिलेगा."

समय आने पर कैबिनेट विस्तार भी हो जाएगा- संतोष सुमन

हम पार्टी के नेता संतोष सुमन ने कहा, "अपनी पार्टी की तरफ से उनको (सम्राट चौधरी) शुभकामनाएं देते हैं. हम समझते हैं कि उन्हें जो दायित्व मिला है, उसकी निर्वहन वो बखूबी करेंगे. उनके पास क्षमता भी है और अनुभव भी है." कैबिनेट की साइज पर उन्होंने कहा कि सब समय पर हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है. समय आने पर कैबिनेट विस्तार भी हो जाएगा.

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