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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच BJP विधायक मैथिली ठाकुर का ये गाना वायरल, कांग्रेस ने भी किया पोस्ट

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच BJP विधायक मैथिली ठाकुर का ये गाना वायरल, कांग्रेस ने भी किया पोस्ट

BJP MLA Maithili Thakur Song Viral: बिहार कांग्रेस ने तंज कसते हुए अपने एक्स हैंडल से लिखा है कि मैथिली ठाकुर उच्च कोटि की कलाकार हैं. कांग्रेस नेता स्नेहाशीष वर्धन ने तो मैथिली को धन्यवाद दिया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 25 May 2026 04:01 PM (IST)
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देश में लगातार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. सोमवार (25 मई, 2026) को भी तेल के दाम बढ़े. इस बीच बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का गाना 'महंगाई डायन खाए जात है' सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आम लोग तो शेयर कर ही रहे हैं बिहार कांग्रेस की ओर से भी वीडियो को शेयर करते हुए तंज कसा गया है.

बिहार कांग्रेस ने सोमवार (25 मई, 2026) को मैथिली ठाकुर के गीत गाते वीडियो को शेयर कर लिखा, "भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर, बहुत ही उच्च कोटि की कलाकार हैं!" इस वीडियो के शेयर किए जाने के बाद यूजर्स भी मजे ले रहे हैं कि शायद ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे.

यह भी पढ़ें- बिहार: पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर BJP के मंत्री दो टूक, 'अपने यहां तेल का कुआं नहीं'

'एक बार फिर से गाने की कृपा करें'

एक्स हैंडल पर प्रेम भारद्वाज नाम के एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "Lockdown के समय सोशल मीडिया पर पहली बार मैथिली ठाकुर को मैंने नोटिस किया था, और उनकी गायकी से काफी प्रभावित हुआ था! महंगाई डायन खाए जात है… वीडियो में गायकी ऐसी कि ओरिजिनल सॉन्ग से भी अच्छा गाया था! अगर मेरी पोस्ट मैथिली ठाकुर दीदी तक पहुंच रही है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये गीत एक बार फिर से गाने की कृपा करें! मुझे लगता है कि इस लोकगीत को आपसे बेहतर कोई और नहीं गा सकता है!"

कांग्रेस नेता ने कहा- मैथिली ठाकुर का धन्यवाद

बढ़ती महंगाई और तेल के दाम में हो रही वृद्धि को लेकर बिहार कांग्रेस के नेता और पार्टी के प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा, "मैथिली ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम एक बार फिर से उनके गाने के कारण महंगाई को डायन कहने का साहस लोगों में हुआ वरना इस सरकार में तो महंगाई को आम जनता ने अपनी नियति समझकर स्वीकार कर लिया था." 

उन्होंने कहा, "आज फिर से बहस होने लगी है कि महंगाई ने आम जनता के जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है. वोट चोरी से बनी भाजपा की सरकार आम जनता के मुद्दों को इसीलिए गौण कर देती है क्योंकि उसे पता है कि जनता के मुद्दे उसके लिए महत्वपूर्ण हैं ही नहीं… पेट्रोल, गैस सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं और उसके कारण घरेलू उपयोग की वस्तुएं महंगी हो रही हैं…"

यह भी पढ़ें- 'कल तक कह रहे थे पैनिक मत होइए और आज…', पेट्रोल-डीजल बढ़ने पर RJD का बड़ा बयान

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 May 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Maithili Thakur Petrol-Diesel Price Petrol-Diesel Price Hike BIHAR NEWS
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