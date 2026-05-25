देश में लगातार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. सोमवार (25 मई, 2026) को भी तेल के दाम बढ़े. इस बीच बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का गाना 'महंगाई डायन खाए जात है' सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आम लोग तो शेयर कर ही रहे हैं बिहार कांग्रेस की ओर से भी वीडियो को शेयर करते हुए तंज कसा गया है.

बिहार कांग्रेस ने सोमवार (25 मई, 2026) को मैथिली ठाकुर के गीत गाते वीडियो को शेयर कर लिखा, "भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर, बहुत ही उच्च कोटि की कलाकार हैं!" इस वीडियो के शेयर किए जाने के बाद यूजर्स भी मजे ले रहे हैं कि शायद ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे.

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'एक बार फिर से गाने की कृपा करें'

एक्स हैंडल पर प्रेम भारद्वाज नाम के एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "Lockdown के समय सोशल मीडिया पर पहली बार मैथिली ठाकुर को मैंने नोटिस किया था, और उनकी गायकी से काफी प्रभावित हुआ था! महंगाई डायन खाए जात है… वीडियो में गायकी ऐसी कि ओरिजिनल सॉन्ग से भी अच्छा गाया था! अगर मेरी पोस्ट मैथिली ठाकुर दीदी तक पहुंच रही है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये गीत एक बार फिर से गाने की कृपा करें! मुझे लगता है कि इस लोकगीत को आपसे बेहतर कोई और नहीं गा सकता है!"

कांग्रेस नेता ने कहा- मैथिली ठाकुर का धन्यवाद

बढ़ती महंगाई और तेल के दाम में हो रही वृद्धि को लेकर बिहार कांग्रेस के नेता और पार्टी के प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा, "मैथिली ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम एक बार फिर से उनके गाने के कारण महंगाई को डायन कहने का साहस लोगों में हुआ वरना इस सरकार में तो महंगाई को आम जनता ने अपनी नियति समझकर स्वीकार कर लिया था."

उन्होंने कहा, "आज फिर से बहस होने लगी है कि महंगाई ने आम जनता के जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है. वोट चोरी से बनी भाजपा की सरकार आम जनता के मुद्दों को इसीलिए गौण कर देती है क्योंकि उसे पता है कि जनता के मुद्दे उसके लिए महत्वपूर्ण हैं ही नहीं… पेट्रोल, गैस सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं और उसके कारण घरेलू उपयोग की वस्तुएं महंगी हो रही हैं…"

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