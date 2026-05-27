बिहार के छात्रों या उनके अभिभावक को अब शिक्षा विभाग का चक्कर नहीं लगाना होगा. समस्या के समाधान के लिए शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी पहल की गई है. बीते मंगलवार (26 मई, 2026) को बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (Bihar Education Minister Mithilesh Tiwari) ने 'सिंगल विंडो सिस्टम' (Single Window System) का उद्घाटन किया.

इस नई व्यवस्था के माध्यम से अब छात्रों एवं अभिभावकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सचिवालय आने की आवश्यकता नहीं होगी. इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार शिक्षा-व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनहितकारी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है. अब विद्यार्थी एवं अभिभावक टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे, जिनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.

'बेहतर संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम'

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पहल छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षा विभाग के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति, नामांकन, प्रमाण पत्र, विद्यालय संबंधी शिकायतों एवं अन्य शैक्षणिक समस्याओं का समाधान अधिक सरल एवं सुगम हो सकेगा.

टोल फ्री नंबर पहले ही किया गया है जारी

बता दें कि इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही टोल-फ्री नंबर जारी किया जा चुका है. इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि सभी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की मुख्य दीवारों पर शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का टोल-फ्री नंबर बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित कराया जाए.

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विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार विद्यालयों में निम्नलिखित टोल-फ्री नंबर प्रमुखता से अंकित किए जाएंगे. टोल-फ्री नंबर: 14417 एवं 18003454417 पर फोन कर आमजन शिक्षा, शिक्षण व्यवस्था, छात्र-छात्राओं या विद्यालय संबंधी शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज करा सकेंगे.

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