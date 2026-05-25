पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर BJP के मंत्री दो टूक, 'अपने यहां तेल का कुआं नहीं'

देश में एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है जिसपर विपक्ष हमलावर है. तेल की कीमतों को लेकर जारी सियासत के बीच बीजेपी के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि हमारे यहां तेल का कुआं नहीं है.

रामकृपाल यादव ने कहा, "सरकार को मजबूरी में निर्णय लेना पड़ रहा है. कई देशों में 40-40% दाम बढ़ गए हैं. अपने यहां कुआं तो है नहीं, तेल उत्पादन तो हम कर नहीं सकते हैं, हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है."

बीजेपी नेता ने कहा कि खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उससे असहजता भी है, इसलिए सरकार दामों में थोड़ी-थोड़ी बढ़ोतरी करने का काम कर रही है जिससे जनता पर कम बोझ पड़े. इस पर भी सरकार ख्याल रख रही है.

तेजस्वी यादव को दी नसीहत

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लगातार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जिससे आम लोग परेशान हैं. सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है. इस पर रामकृपाल यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं. अभी जो संकट आया है और जिस तरह से समस्या उत्पन्न हो रही है इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर समस्या का निदान करना चाहिए, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा. विपक्ष में हैं तो कुछ भी बोल दिया ऐसा नहीं होना चाहिए. जिम्मेदारी से काम करना होगा. रामकृपाल ने कहा कि अभी सभी देशों में तेल की कीमत बढ़ रही है.

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'हर चीज में नहीं होनी चाहिए राजनीति'

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से हरा गमछा को लेकर दिए गए बयान से सियासी हलचल पर रामकृपाल यादव ने कहा कि इस पर विवाद का प्रश्न नहीं होना चाहिए. एआई का जिक्र हो रहा था. उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग हरा गमछा वाले को डिटेक्ट करिए. यह एक हल्की बात थी. उसको गंभीरता से लोग लेने का काम कर रहे हैं. इसको राजनीति से अलग रखना चाहिए. हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए. अपराधी की कोई जात नहीं होती है. सभी जाति में अपराधी हैं.

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