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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमहिला आरक्षण बिल पर BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'आने वाले समय में…'

महिला आरक्षण बिल पर BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'आने वाले समय में…'

Women Reservation Bill: बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि महिला जब नेतृत्व करती है तो समाज को हर वर्ग को ध्यान में रखती है सेवा करती है. विपक्ष के विरोध पर कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Apr 2026 02:50 PM (IST)
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विपक्ष के विरोध के बीच महिला आरक्षण बिल पर गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा सभी महिलाओं को मैं बधाई देती हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐतिहासिक कदम लेने जा रहे हैं. सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी. 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण मिलता है तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा. महिलाओं के मुद्दे सदन में उठेंगे."

मैथिली ठाकुर ने कहा, "महिला जब नेतृत्व करती है तो समाज को हर वर्ग को ध्यान में रखती है सेवा करती है. बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि एक नीति से जुड़ा हुआ काम हो रहा है… बिहार राज्य ही नहीं पूरे भारतवर्ष की महिलाएं उत्साहित हैं कि उनके लिए सीट बढ़ रही है. और उनको उनका हक भी मिल रहा है. विपक्ष के विरोध पर कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. वो भी अपना पक्ष रखें."

यह भी पढ़ें- Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पर RJD की प्रतिक्रिया, पार्टी नेता ने कहा- 'सरकार की…'

ललन सिंह ने की सहयोग की मांग

दूसरी ओर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विरोध की जगह सहयोग की मांग की है. ललन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संकल्प है कि वर्ष 2029 के चुनाव तक महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाए. महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में यह एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी पहल है, जो देश की लोकतांत्रिक संरचना को और अधिक संतुलित व समावेशी बनाएगी.

उन्होंने कहा कि देश की लगभग 50% आबादी महिलाएं हैं. ऐसे में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देना केवल एक नीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में आवश्यक कदम है. जब आधी आबादी को उनका अधिकार देने की बात हो रही है, तो इसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं बनता.

यह भी पढ़ें- 'महिला आरक्षण बिल पर आपत्ति नहीं, हम चाह रहे…', कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बड़ा बयान

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Apr 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill Maithili Thakur BIHAR NEWS
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