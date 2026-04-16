महिला आरक्षण बिल पर BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'आने वाले समय में…'
Women Reservation Bill: बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि महिला जब नेतृत्व करती है तो समाज को हर वर्ग को ध्यान में रखती है सेवा करती है. विपक्ष के विरोध पर कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं.
विपक्ष के विरोध के बीच महिला आरक्षण बिल पर गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा सभी महिलाओं को मैं बधाई देती हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐतिहासिक कदम लेने जा रहे हैं. सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी. 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण मिलता है तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा. महिलाओं के मुद्दे सदन में उठेंगे."
मैथिली ठाकुर ने कहा, "महिला जब नेतृत्व करती है तो समाज को हर वर्ग को ध्यान में रखती है सेवा करती है. बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि एक नीति से जुड़ा हुआ काम हो रहा है… बिहार राज्य ही नहीं पूरे भारतवर्ष की महिलाएं उत्साहित हैं कि उनके लिए सीट बढ़ रही है. और उनको उनका हक भी मिल रहा है. विपक्ष के विरोध पर कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. वो भी अपना पक्ष रखें."
#WATCH पटना, बिहार: भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा, "मैं सभी महिलाओं को बधाई देती हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐतिहासिक कदम लेने जा रहे हैं। सभी लोगों के लिए अच्छी बात है। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। महिलाओं की बातें सदन में… pic.twitter.com/SPVd3QdX42— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2026
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ललन सिंह ने की सहयोग की मांग
दूसरी ओर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विरोध की जगह सहयोग की मांग की है. ललन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संकल्प है कि वर्ष 2029 के चुनाव तक महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाए. महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में यह एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी पहल है, जो देश की लोकतांत्रिक संरचना को और अधिक संतुलित व समावेशी बनाएगी.
उन्होंने कहा कि देश की लगभग 50% आबादी महिलाएं हैं. ऐसे में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देना केवल एक नीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में आवश्यक कदम है. जब आधी आबादी को उनका अधिकार देने की बात हो रही है, तो इसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं बनता.
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