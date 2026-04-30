मां बनने वाली हैं संभावना सेठ, शादी के 10 साल बाद एक्ट्रेस ने दी खुशखबरी

एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 2' की कंटेस्टेंट संभावना सेठ 45 साल की उम्र में सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की. अविनाश द्विवेदी और संभावना सेठ शादी के 10 साल बाद माता-पिता बनने वाले हैं. इस दिन का इंतजार कपल को काफी समय से था, क्योंकि संभावना ने कई मिसकैरेज और आईवीएफ का दर्द झेला है.

संभावना सेठ ने शेयर की खुशखबरी

संभावना सेठ ने इंस्टाग्राम पर तीन फोटोज शेयर की हैं. पहली तस्वीर में वो अपने पति अविनाश द्विवेदी के साथ एक अखबार पोस्ट के जरिए आने वाले नन्हे मेहमान की खुशखबरी को शेयर करती दिख रही हैं. वहीं, दूसरी फोटो में लिटिल बेबी के शूट हैं. तीसरी फोटो में उनका पेट डॉग नजर आ रहा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'वी आर प्रेग्नेंट... प्यार, उम्मीद और सरोगेसी के जरिए हमारी सबसे खूबसूरत कहानी अब साकार होने की राह पर है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है.'

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गोविंदा की पत्नी ने दी बधाई

संभावना सेठ का कौन सा महीना चल रहा है, उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है. तस्वीरों में उन्होंने अपना बेबी बंप छिपा रखा है, लेकिन उन्होंने अपने अल्ट्रासाउंड की फोटो शेयर की है. इस खबर के सामने आते ही फैंस और सेलेब्स उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं. भारती सिंह, गजराज राव और साकिब सलीम ने इस कपल पर प्यार लुटाया है. वहीं, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने लिखा, 'बधाई हो, मैंने नवरात्रि में तुमसे कहा था.'

कई मिसकैरेज का झेला दर्द

संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी के साथ-साथ ये उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक्ट्रेस काफी समय से बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन कई मिसकैरेज के बाद उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया. अभिनेत्री के तीन आईवीएफ भी फेल हुए. इस बात का खुलासा खुद उन्होंने कई इंटरव्यू में किया था.

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संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी की शादी

बता दें कि संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी की पहली मुलाकात एक रियलिटी शो के सेट पर हुई थी. इसके बाद दोनों ने करीब पांच साल से ज्यादा समय तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर शादी करने का फैसला लिया. कपल ने 14 जुलाई, 2016 को सात फेरे लिए.