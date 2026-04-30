गया: हाईवा की टक्कर से महिला की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, थानाध्यक्ष घायल

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारGaya News: हाईवा की टक्कर से महिला की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, थानाध्यक्ष घायल

Gaya News: हाईवा की टक्कर से महिला की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, थानाध्यक्ष घायल

Gaya News In Hindi: गया सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद ग्रामीण उग्र हो गए. पुलिस पर पथराव हुआ, जिसमें थानाध्यक्ष घायल हो गए. ग्रामीणों का पुलिस से झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : अजीत कुमार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 10:59 AM (IST)
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बिहार के गया जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके का माहौल गरमा दिया. तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से बाइक सवार महिला सुमित्रा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति और दो महीने की बच्ची बाल-बाल बच गए. घटना उस समय हुई जब वह मायके से ससुराल जा रही थी.

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और लाठी भी बरसाई, जिससे मोहनपुर थानाध्यक्ष समेत एक पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है.

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम की सड़क

जानकारी के अनुसार, घटना मंगलवार की है. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया. पति ललन सड़क पर ही पत्नी के शव के पास बैठा रहा. जबकि स्थानीय ग्रामीणों ने मासूम बच्चों को संभाला. आक्रोशित ग्रामीणों को देख हाईवा वाहन छोड़कर चालक फरार हो गया. सड़क पर शव को रखकर मोहनपुर बाराचट्टी सड़क मार्ग को जाम कर दिया. इसी सड़क मार्ग पर बालू लदे अनियंत्रित हाईवा ने पत्थर मोड़ पर एक महिला को रौंद देने की घटना इसी सप्ताह हुई थी.

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ग्रामीणों के हमले से थानाध्यक्ष और दरोगा घायल

सड़क हादसे की सूचना पर मोहनपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. लोगों को समझाने के दौरान उग्र भीड़ ने पास के फुंस के मकान से बांस खींचकर थानाध्यक्ष को घेर लिया और हमला कर दिया. जिसमें दारोगा राज नारायण प्रसाद सीने में ईंट लगने से घायल हो गए. वहीं थानाध्यक्ष के चेहरे पर गंभीर चोट लगने से दोनों घायल हो गए. किसी तरह पुलिस वहां से निकली. इलाज के लिए मोहनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार कर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया.

झड़प का सोशल मीडिाय पर वायरल हो रहा वीडियो

पुलिस पर हमले की सूचना के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया. साथ ही शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस और ग्रामीणों के झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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Published at : 30 Apr 2026 10:59 AM (IST)
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Crime Bodh Gaya News Road Accident Police Gaya News BIHAR NEWS
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