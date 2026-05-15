बिहार में प्री-मॉनसून एक्टिव! 19 जिलों में बारिश की चेतावनी, जानें अपने शहर का हाल

बिहार में पिछले कई दिनों से प्री-मॉनसून की सक्रियता देखी जा रही है. कई जिलों में वर्षा दर्ज हो रही है तो कई जिलों मे उमस गर्मी से भी लोग परेशान हैं. उत्तर बिहार में लगातार बारिश और तापमान में गिरावट देखी जा रही है तो दक्षिण बिहार के जिलों में चिलचिलाती धुप से हाल बेहाल है.

आज (शुक्रवार, 15 मई) राज्य के 19 जिलों में वर्षा, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर चलने की चेतावनी दी गई है. इनमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, जमुई और बांका जिला शामिल हैं. इन जिलों के कुछ-कुछ जगहों पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है. तापमान में विशेष बदलाव नहीं देखा जाएगा. हालांकि, उमस वाली गर्मी बनी रहने के आसार हैं.

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तापमान में होगी बढ़ोतरी

वहीं, दक्षिण बिहार के खासकर दक्षिण पश्चिमी इलाके के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है. इनमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, अरबल, गया, जहानाबाद, पटना,नालंदा, नवादा, शेखपुरा बेगूसराय पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, और सारण जिला शामिल हैं.

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, आज शुक्रवार की शाम से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर- पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है जिससे बिहार के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखा जा सकता है. इसके प्रभाव से कल शनिवार को राज्य के पूर्वी इलाके में अत्यधिक तो अन्य जिलों में भी अधिक वर्षा मेघ गर्जन और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर चलने की प्रबल संभावना बन रही है.

बदलेगा पूरे बिहार का मौसम

कहा जाए तो शनिवार को पूरे बिहार में मौसम में बदलाव रहेगा और सभी जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, कल 16 मई के आसपास दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ भागों में जैसे अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ाने की परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं.

अगर इसकी रफ्तार अधिक रही तो जून महीने की शुरुआत से ही दक्षिण पश्चिम मौनसून भारत में प्रवेश कर जाएगा और बिहार में भी 15 जून के बाद मौनसून आ जाने की संभावना बन रही है.

बिहार में कैसा रहा 14 मई का मौसम?

गुरुवार को पटना सहित कई जिलों में तापमान में कुछ गिरावट रही, लेकिन एक जिला कैमूर में 40 डिग्री से ऊपर तापमान भी दर्द किया गया.यहां सबसे अधिक 41.01 डिग्री से तापमान रहा. जबकि राजधानी पटना में 1.7 डिग्री की गिरावट के साथ 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. वहीं, रात्रि और सुबह का न्यूनतम तापमान सबसे कम गया दिन में 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा,जबकि अधिकतम न्यूनतम तापमान भभुआ में 26 डिग्री के सेल्सियस दर्ज की गई. गुरुवार को सबसे अधिक वर्षा बांका में 54.2 मिमी दर्ज किया गया.तो पूर्वी चंपारण और मुंगेर मे 42.2, जमुई 40.4, बेगूसराय 38.8, पटना के पूर्वी क्षेत्र 36.02, कटिहार 35, शेखपुरा 33.6,लखीसराय 32.2,सारण 29.8,नवादा 26.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई.

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